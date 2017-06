Las elecciones legislativas en Francia favorecen al presidente

Macron quiere mandar a su manera

redacción internacional

Cuando le ganó a la candidata de derecha Marine Le Pen, Emmanuel Macron, de 39 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia de Francia. “No dejaré que nada se interponga en mi camino”, prometió tras el triunfo. Los resultados de las elecciones legislativas del domingo parecen ayudarle a cumplir su promesa, a un mes de haber llegado al poder. De mantenerse la tendencia de las votaciones de esta primera vuelta para la segunda, que se realizará en siete días, Macron podrá ahorrarse la necesidad de tomar caminos menos ortodoxos en una democracia que se precia de darle ejemplo al mundo. Según la mayoría de los sondeos, el desenlace estaría de su lado.

“Estamos agradecidos por la confianza que han depositado en todas las caras nuevas de la República”, escribió en Twitter Catherine Barbaroux, presidenta de La República en Marcha, partido político de Macron, tras conocerse las primeras proyecciones de los resultados, que dejan al presidente con el 32 % de los votos, lo que se traduce en una mayoría absoluta en la Asamblea. Sin embargo, la abstención fue histórica. Según AFP, se trataría de la abstención más baja desde la conformación de la Quinta República en 1958.

Con o sin mayoría en la Asamblea, con o sin abstencionismo, Macron había prometido gobernar a su manera, lo que se traduce en un revolcón de la economía, logrado a partir de las clásicas estrategias del neoliberalismo. Se propuso reducir ampliamente los impuestos para las empresas, aumentar la flexibilidad laboral, reducir gastos en los subsidios de desempleo, obligando a las personas que buscan trabajo a tomar la segunda oferta que reciban. Sin embargo, también decidió extender los subsidios para aquellos que renunciaron a su empleo.

En una conversación con Le 1, medio francés financiado de manera independiente, le preguntaron si la democracia es necesariamente engañosa. Respondió que la democracia siempre implica un Estado incompleto, porque no es suficiente por sí misma. Cree que la muerte del rey dejó un vacío en la política francesa. “Los franceses no querían la muerte del rey”, afirmó. Para Samuel Earle, redactor del diario The Atlantic, Macron hizo campaña prometiendo llenar ese vacío que los partidos tradicionales no han logrado llenar durante décadas.

Y Macron cumplió con su primera promesa. La República en Marcha presentó una lista de candidatos nuevos, jóvenes, la mitad de ellos, hombres, la mitad mujeres, pertenecientes a la sociedad civil. “Eso parece significar, en gran parte, que está hablando de profesionales de cuello blanco: gerentes del sector privado, inversionistas y abogados. No hay un solo trabajador de la industria pesada y los empleados de oficina son muy pocos, a pesar del hecho de que representan la mitad de la población activa de Francia”, agrega Earle.

Según él, mientras otros gobernantes han intentado ignorar la tradición monárquica francesa, a Macron parece gustarle. Como ejemplo anota su intención de extender cinco meses más el Estado de excepción que ya ha sido extendido en cinco oportunidades anteriores. También su declarada disposición a gobernar por mandato presidencial, por “el bien de la velocidad y la eficiencia”. “Soy un guerrero. Soy un luchador. Tengo una voluntad de actuar que me está consumiendo”, dijo Macron en una entrevista para BFM TV, en abril, citada por The Atlantic.

Con esa sed de lucha, y esa búsqueda de eficiencia, ya había nombrado a Édouard Philippe, del partido republicano, segunda fuerza política tras las elecciones de ayer, como primer ministro.

No obstante, a pesar de su reciente popularidad, sus adversarios políticos lo cuestionan por dejar de lado los reclamos de la “otra Francia”. Esa donde nació la Revolución Francesa, y que, hasta ahora antes de Macron, tenía al Partido Socialista en el poder.