Madre de Ariana Grande refugió a niños en el camerino de su hija

Durante el atentado yihadista perpetrado por el Estado Islámico el pasado lunes en Manchester (Inglaterra), que ha dejado hasta el momento 22 muertos y 59 heridos, incluidos niños y adolescentes, la madre de Ariana Grande, Joan Grande, refugió a un grupo de fans en el camerino de la artista, según TMZ medio digital estadounidense. (Leer ¿Quién es Ariana Grande?).

Joan Grande que estaba sentada en primera fila dentro del evento, tras el hecho condujo a un grupo de niños, de alrededor de 10 años, que estaban cerca de ella hacia el camerino de la artista con ayuda de los guardias de seguridad de la misma, según relata la revista estadounidense. (Leer también Ariana Grande suspende su gira tras atentado en Mánchester).

La estrella pop estadounidense ya está en su hogar en Florida, donde regresó después del ataque terrorista. Hasta el momento tenía agendados conciertos jueves y viernes en Londres, antes de continuar una extensa gira por Europa y América Latina, que canceló a casusa del atentado. "Debido a los trágicos eventos en Mánchester, la gira 'Dangerous Woman' con Ariana Grande ha sido suspendida hasta que podamos evaluar mejor la situación y rendir nuestro homenaje a los fallecidos", indicó un comunicado de sus agentes.

El autor de la explosión fue identificado como Salman Abedi, un británico de origen libio de 22 años, que se hizo estallar a la salida del concierto. Hasta el momento, la policía de Mánchester ha detenido por este caso ocho personas, de las cuales dos fueron retenidas en la mañana de este jueves.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) se atribuyó este martes en un comunicado el atentado. El manifiesto emitido por el EI a través de uno de sus canales habituales en las redes sociales, precisa que "uno de los soldados del califato colocó una bomba entre la muchedumbre" durante el concierto. El grupo yihadista amenaza también con otros ataques.

La cantante rechazó el atentado a través de su cuenta en Twitter, después ocurrida la explosión: "Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras".

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017