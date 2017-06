Theresa May logra salirse con la suya después de una aparatosa derrota

Redacción Internacional.

Theresa May estará al frente del partido Conservador británico durante las negociaciones del brexit. / AFP

“Yo los llevé a este desastre y yo los voy a sacar de aquí”, les dijo Theresa May a los miembros de la bancada conservadora en la primera reunión de su partido después del triunfo con sabor a derrota al que los condujo en las pasadas elecciones. May convocó a los británicos a las urnas para llegar con una mayoría sólida a las negociaciones del brexit en Bruselas y, sin embargo, terminó perdiendo 12 escaños y la mayoría absoluta que antes ostentaba en la Cámara de los Comunes.

El lunes, el comité de 1922, compuesto por los miembros del parlamento que no tienen un cargo ministerial en el gobierno, tuvo su primera reunión con May después de las elecciones y en medio de los rumores que se han venido cocinando durante los últimos días.

Por un lado, estaba la posibilidad de que algunos miembros del partido se revelaran contra el liderato de May y obligaran su renuncia. Ante la presión, May había empezado a tomar medidas conciliadoras. Primero, pidió la renuncia de Nick Timothy y Fiona Hill, dos de sus consejeros más cercanos que habían protagonizado roces con el resto de su bancada y, después, como muestra de que su gobierno sería mucho menos impositivo, puso a Michael Gove, uno de sus más fuertes contendores al interior del partido, a cargo del ministerio de Medioambiente.

Por otro lado, la incertidumbre que había causado la demora de May para establecer el acuerdo político que le permitirá gobernar con el apoyo del Partido Unionista Democrático irlandés (DUP por sus siglas en inglés), puso en vilo la posesión de los representantes elegidos la semana pasada.

La elaborada ceremonia en la que la reina Elizabeth II sale de Buckingham con rumbo al Parlamento para instalar al nuevo gobierno y leer un discurso en el que se plantean los objetivos por los que trabajará la Cámara de los Comunes, se programó para el lunes 29 pero, la víspera de la reunión de May con su bancada, nadie se animaba a confirmar la fecha.

En contra de todos los pronósticos, la situación de May al final de la reunión no podía ser más alentadora. Las disculpas de la Primer Ministra a los miembros de su partido que perdieron sus escaños en las pasadas elecciones, sumada la urgencia de llegar a las negociaciones en Bruselas con un liderazgo sólido, hicieron que May se atornillara a su cargo a pesar de que, en el mediano o largo plazo, su derrota en las elecciones puede costarle, o ya le constó, su carrera política.

Las secuelas del mal desempeño de los conservadores en las urnas serán una de las cargas que arrastrará el nuevo gobierno. La promesa de la primera ministra según la cual los negociadores europeos del brexit encontrarían en ella una mujer “terriblemente difícil”, parece haberse esfumado con su fuerza política.

El cambio en el tono de May durante los últimos días puede ser una señal del talante que tendrá el gobierno del Reino Unido, tanto en lo referente a la política local como en sus relaciones exteriores. May tiene dos años para llevar a buen puerto las negociaciones con Europa y para eso es vital que logre consenso amplio al interior de la Cámara de los Comunes, esto implicaría flexibilizar sus políticas sociales para seducir a los laboristas y conseguir un pacto sólido con el DUP sin permitir que las políticas ultraconservadoras de ese partido se vuelvan un obstáculo para alcanzar el consenso.