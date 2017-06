Omran, el niño símbolo del horror en Siria 10 meses después del bombardeo en Alepo

La devastadora fotografía de un niño dentro de una ambulancia en Alepo con la mirada perdida, ensangrentado y cubierto en polvo luego de un bombardeo en el barrio de Al Qatergui, en Siria, le dio la vuelta al mundo en agosto de 2016. Ahora, casi un año después de la tragedia, una periodista cercana a El Asad difundió una entrevista con la familia de Omran Daqneesh, a quien se le ve sano y feliz. (Lea: Conmovedora imagen de niño herido, evidencia horror de la guerra en Siria)

El vídeo fue publicado en Facebook en la noche de este lunes por la reportera Kinana Allouche y, en diálogo con el padre de Omran, este aseguró que le cambió el nombre a su hijo para mantenerlo a salvo a pesar de que dice que aún sufren intimidaciones por parte de los rebeldes.

Sin embargo, la familia del pequeño de seis años señaló que no tienen voluntad de abandonar el país y que ahora viven en una nueva casa ubicada en una de las zonas controladas por el gobierno sirio.

Daqneesh también reclamó que las fotografías de su hijo, quien se recuperó del todo de sus heridas luego del bombardeo del año pasado, quisieron ser utilizadas por la oposición como “propaganda antigubernamental”.

¿Fingiendo?

Diferentes organizaciones y medios locales sirios han calificado la entrevista de El Asad como “oportunista”. Así lo dejó ver Valerie Szybala, de la ONG Syria Institute, quien dijo a la Fundación Thomson Reuters que es improbable que la familia de Omran haya hablado libremente.

"Ahora están bajo control gubernamental y sabemos que es un gobierno que arresta y tortura a aquellos que se oponen de forma pública a él. Para mí, la situación parece sugerir que están probablemente coaccionados", explicó Szybala.

Por su parte el corresponsal del diario británico The Telegraph en Oriente Medio, Raf Sanchez, quien fue de los primeros en compartir la historia de Omran y hablar con los médicos que lo atendieron luego de la popularidad que alcanzó la fotografía, manifestó que la familia del menor no ha querido atender a ningún medio extranjero que no sea cercano al régimen.

A propósito de esto Kinana Allouche, la periodista que dio a conocer las nuevas imágenes del niño, protagonizó el año pasado una polémica por subir a sus redes sociales selfies con cadáveres de rebeldes de fondo.

New photographs starting to emerge of Omran Daqneesh, the little boy who became a symbol of Aleppo's suffering. pic.twitter.com/a0NHhgubwS

— Raf Sanchez (@rafsanchez) 5 de junio de 2017