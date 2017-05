Oposición venezolana rechazó participar en Constituyente de Maduro

AFP

La oposición venezolana rechazó participar en la Asamblea Nacional Constituyente "popular" que convocó el presidente Nicolás Maduro por considerar que es "fraudulenta".

"Eso no es una Constituyente, no podemos ir a un proceso fraudulento (...) Aquí hay una Constitución y el gobierno no puede derogarla por un acto de fuerza", expresó este domingo en rueda de prensa el líder opositor Henrique Capriles, en compañía de dirigentes de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Capriles descartó que la oposición acuda a una reunión el lunes en el palacio presidencial de Miraflores para discutir la propuesta, tras leer la carta de invitación que le envió Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial Constituyente.

En su lugar, el también gobernador de Miranda anunció que el lunes los opositores marcharán hasta la sede del Ministerio de Educación -cuyo titular es Jaua-, en el centro de Caracas, para explicar los motivos por los cuales no participarán.

La MUD rechaza que la propuesta de Maduro pretenda elegir la mitad de los 500 asambleístas que reformarán la Constitución por votación de sectores que, asegura, son controlados por el gobierno, mientras sólo la otra mitad se escogerá en comicios municipales.

Capriles aseguró que Maduro -cuya gestión rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas-, lo que busca es evitar elecciones.

"Las elecciones sectoriales no existen en la Constitución", agregó el dirigente, que además anunció protestas todos los días de la semana.

Maduro, por su parte, sostiene que su propuesta permitirá "reconciliar" al país y derrotar un supuesto "golpe de Estado" en su contra con las protestas opositoras que piden elecciones generales y que ya dejan 36 muertos, así como centenares de heridos y detenidos.