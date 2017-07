Periodistas insultados por Trump cuestionan salud mental del presidente

AFP

Los dos periodistas de la cadena MSNBC, Mika Brzezinski y Joe Scarborough, que fueron objeto de ataques personales e insultantes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter, pusieron en duda este viernes el estado mental del mandatario estadounidense.

"La obsesión insana del presidente con Morning Joe (el programa matinal de la MSNBC) no redunda en beneficio de su estado mental ni del país que dirige", escribieron ambos periodistas en un editorial publicado por el Washington Post, titulado "Trump, por favor, deje de mirarnos".

"Los dirigentes y los aliados de Estados Unidos se preguntan nuevamente si este hombre tiene la capacidad requerida para ser presidente", prosiguen.

Trump fustigó el jueves en dos furiosos tuits a la "loca Mika, con un débil IQ (coeficiente intelectual)" y al "enfermo mental Joe" y afirmó haberse negado a recibirles en su residencia Mar-a-Lago, en Florida, indicando que Mika Brzezinski "sangraba abundantemente a causa de una mala cirugía estética facial".

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Este extraño mensaje suscitó una oleada de protestas que llegó hasta las filas de los legisladores republicanos, que temen por la dignidad de la función presidencial.

Mika Brzezinski y Joe Scarborough, pareja tanto en la pantalla como en la vida real, calificaron los comentarios de Trump como "insultos de patio de colegio" y acusaron al presidente de mentiroso.

Según ellos, Donald Trump les invitó personalmente a Mar-a-Lago, donde se reunieron con él en lo que describieron como una "agradable conversación" en presencia de su esposa Melania.

Los dos periodistas afirmaron también haber sido objeto de chantaje por parte de responsables de la Casa Blanca, que les advirtieron de la publicación de un "artículo negativo" en el semanario sensacionalista National Enquirer, si Joe Scarborough no llamaba a Trump para excusarse por la cobertura crítica que recibe el mandatario en su programa, a lo que el periodista se negó.

Trump no tardó en reaccionar este viernes, alimentando de nuevo la polémica.

"He visto la emisión de poca audiencia @Morning Joe por primera vez desde hace tiempo. INFORMACIONES FALSAS. Me llamó para que parara un artículo del National Enquirer. ¡Yo dije No! Mal show", tuiteó el presidente.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

"Estamos convencidos de que el hombre no está mentalmente equipado para continuar viendo Morning Joe", escribieron los dos periodistas, que aconsejan al presidente estadounidense que se contente con "engancharse a Fox&Friends", un programa de la cadena Fox News muy favorable a Trump.

"Será mejor para Estados Unidos y para el resto del mundo", concluyen.