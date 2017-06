Por hacer bromas pesadas en Facebook, varios estudiantes pierden cupo en Harvard

redacción internacional

Tener buenos resultados académicos no fue suficiente para 10 estudiantes de la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo. Perdieron la plaza en sus respectivos programas académicos, luego de que el Comité de Admisiones descubriera que compartían memes con bromas racistas en un grupo privado en Facebook. La institución decidió retirarles el cupo.

Los alumnos, quienes formarían parte de la Promoción de 2021, formaron dicho grupo de Facebook, de manera paralela al grupo oficial en el que varios estudiantes intercambian información. El diario The Harvard Crimson, periódico oficial de la universidad, hizo pública la situación y dio a conocer que uno de los nombres del grupo era: “memes de Harvard para adolescentes burgueses cachondos”.

Según las capturas de pantalla a las que ha tenido acceso The Harvard Crimson, el grupo era usado para compartir memes sobre agresiones sexuales, pederastia, suicidios, y también antisemitas y xenófobos (algunas de ellas contra los mexicanos). De hecho, uno de los memes bromeaba sobre linchar a un niño mexicano. Lo titularon “es hora de la piñata”.

El Crimson incluyó en el artículo el correo electrónico donde el Comité de Admisiones explicó su decisión:

“El Comité de Admisiones se siente decepcionado al saber que varios estudiantes de un grupo privado de chat para la Promoción de 2021 han estado enviando mensajes e imágenes con contenido ofensivo. Como entendemos que usted está entre los miembros que han contribuido a este chat, le pedimos que presente una declaración mañana explicando su contribución para discutirlo con el Comité de Admisión”.

Aún no se sabe cómo las directivas de la universidad se enteraron de la existencia de este grupo, formado de manera clandestina. Aunque le han respondido a distintos medios de comunicación que no discutirán la admisión de sus estudiantes públicamente, se sabe que, a la fecha, por lo menos 10 alumnos no podrán continuar en el plantel. La discusión alrededor de la libertad de expresión en Internet y el límite con el respeto por el otro volvió a ponerse sobre la mesa. El caso estadounidense recuerda la polémica en la que se vio envuelta la Universidad de los Andes en Bogotá, alrededor del grupo "Chompos", en donde, al igual que en el grupo de la Universidad de Harvard, sus integrantes y administradores usaban un lenguaje con el que terceras personas podían resultar ofendidas. ¿Qué tanto deberían involucrarse las intituciones educativas en la moderación del lenguaje que emplean sus estudiantes en la red?