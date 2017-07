¿Quién gana con la crisis de refugiados en Europa?

redacción internacional

La última semana de junio el gobierno italiano hizo una llamada de auxilio que sonó a amenaza: si el resto de países europeos no empezaban a involucrarse activamente en buscar soluciones para la crisis migratoria, se vería obligado a cejar de recibir en sus puertos a los barcos que todos los días rescatan decenas personas que naufragan en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa desde el norte de África.

Según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) de los 100.000 inmigrantes que han llegado a Europa en lo que va corrido del año, el 85% lo ha hecho a través de las costas italianas. “Si la situación sigue fuera de control, será indigerible incluso para un país grande y abierto como el nuestro”, advirtió el Ministro del interior italiano, Sergio Mattarella.

Desde agosto de 2015 Austria empezó a reforzar los controles policiales en su frontera “Las bandas de traficantes se comportan cada vez con menos escrúpulos y por ello debemos reforzar los controles” dijo en ese entonces la ministra del interior, Johanna Mikl-Leitner.1.300 policías llegaron con helicópteros para patrullar las zonas fronterizas. Lo que hace distinto el despliegue sobre la frontera austriaca es que, por primera vez, los responsables del cerco son miembros del ejército de ese país.

“Es vergonzoso que los ministros de Defesna y Exteriores puedan evocar al Ejército como si estuviera afrontando una guerra”, dijo el presidente del partido socialdemócrata, el italiano Gianni Pitella. La política regional es otro de los ingredientes que agravan la crisis. En los municipios costeros que han acogido a los migrantes los partidos de centro-izquierda sufrieron importantes derrotas en las pasadas elecciones.

Del otro lado de la frontera, en Austria, las medidas para controlar la migración han favorecido la posición del partido de gobierno, a pocos meses de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 15 de octubre.

Según las encuestas, los más opcionados para liderar la próxima coalición que gobierne Austria son los miembros del Partido Popular, al mando del exministro de relaciones exteriores Sebastián Kurz quien ha insistido en que “la Unión Europea debe dejar claro que quien intente entrar ilegalmente en Europa debe perder su derecho de asilo” y que ser rescatado en el mar “no debe vincularse con un billete para Europa Central”.

Del otro lado del Mediterraneo

En agosto de 2015, en la parte trasera de un camión frigorífico blanco apareció abandonado en la autopista A4. Los documentos de identidad de algunas de las 71 personas que se encontraron muertas en su interior eran de nacionalidad siria. Las mafias destinadas al tráfico personas generan millones en ganancias. Sólo en 2015, cuando la cifra de inmigrantes se calculaba en 35.000 personas, se estimaba que el tráfico dejaba unos USD$650 millones.

Otros beneficiaros del flujo de refugiados que ellos mismos provocaban eran los yihadistas del Estado Islámico (EI). Según El País de España, en 2015 el “califato” habría recibido al menos 88 millones de euros del cobro de comisiones a traficantes que sacaban embarcaciones llenas de personas desde las costas libias.

Calcular las proporciones del millonario negocio del tráfico de inmigrantes se vuelve una tarea interminable si se considera que los pocos kilómetros de mar que separan a Europa del Norte de África son apenas una pequeña proporción del recorrido que atraviesan los inmigrantes.

Giampaolo Muscemi autor del libro "Confesiones de un contrabandista de personas" le dijo a la BBC que era ingenuo pensar en los traficantes como simples pescadores: “Son empresarios. Pasan horas pensando en la mejor manera de llegar a Europa. Leen los periódicos, estudian las leyes europeas”. Mescumi también decía que la desesperación de los inmigrantes era el mejor aliado de quienes se dedicaban al tráfico, algo que no ha cambiado en medio de conflicotos que no dan tregua y de una cooperacón que se tarda mucho en llegar y no les da motivos para permanecer en sus países de origen.