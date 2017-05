Senador demócrata crea una playlist anti-Trump en Spotify

AFP

La selección de Chuck Schumer comprende canciones como “No me engañarás otra vez”, “No has hecho nada” y “Es el señor sabelotodo”.

El líder de los senadores demócratas estadounidenses publicó en Spotify una lista de canciones contra el presidente republicano Donald Trump, que festejó este fin de semana sus primeros 100 días de mandato.

La selección del senador Chuck Schumer, en su mayoría de canciones pop, comprende la canción de los Who "Won't get fooled again" (No me engañarás otra vez), así como dos de Stevie Wonder, "You haven't done nothin'" (No has hecho nada) y "He's misstra know-it-all" (Es el señor sabelotodo).

Varias canciones aluden a las críticas contra el presidente por la libertad con la cual interpreta los hechos: "Lies" (Mentiras) de Thompson Twins, "Lyin' Eyes" (Ojos mentirosos) de los Eagles o "Beautiful liar" (Bello mentiroso) de Beyoncé y Shakira.

También hay guiñadas al gusto del presidente por las estadías en su lujoso club de Mar-a-Lago en Florida con "Working for the weekend" (Trabajando para el fin de semana) de Loverboy y "9 a 5" de Dolly Parton.

Trump y Schumer, ambos neoyorquinos, se conocen desde hace tiempo pero nunca se han llevado bien. Trump se burló del senador demócrata cuando éste se emocionó hasta las lágrimas al hablar en público contra la decisión de su gobierno de prohibir la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes y de refugiados a Estados Unidos.

Quizás en referencia a este episodio Schumer ha incluido en la lista "The tears of a clown" (Las lágrimas de un payaso) de Smokey Robinson y The Miracles.

La lista de Spotify llega a su fin con el megahit del rapero canadiense Drake "Hotline Bling", con su pegadizo bis "Solías llamarme a mi celular".

Schumer, como Trump, no es conocido por su destreza tecnológica. El senador de 66 años aún utiliza un celular plegable que posiblemente no otorga acceso a Spotify.