Trabajadores de aeropuerto de Miami entran en huelga

EFE

Aseguran que la empresa contratista Ultra Aviation no cumple con pagarles el salario que les corresponde de acuerdo a normativas del condado Miami-Dade.

Unos 50 trabajadores del aeropuerto de Miami, en el sur de Florida (EE.UU.), iniciaron una huelga de 24 horas y realizaron una protesta delante de una de las terminales. Los manifestantes aseguran que la empresa contratista Ultra Aviation no cumple con pagarles el salario que les corresponde de acuerdo a normativas del condado Miami-Dade, ya que les paga un salario que corresponde a empleados con un seguro de salud, pero el plan que les ofrece no cumple con los estándares legales.

Los trabajadores, entre los que figuran maleteros, agentes de servicio al cliente y asistentes de personas en sillas de ruedas, alegan que la contratista está sujeta al cumplimiento de la ley del Salario Digno del condado Miami-Dade, que establece un salario mínimo de 12,63 dólares la hora más "beneficios de salud", o de 15,52 dólares sin ningún plan de salud.

Ese plan de salud es el que está en el centro de la discusión, en vista de que los trabajadores estiman que no cumple con estándares mínimos legales, mientras que el representante legal de la empresa, Miguel De Grandy, afirma que la cobertura de salud cumple con los requerimientos legales del condado y de la Ley de Cuidado Accesible, conocida como "Obamacare".

En declaraciones al diario Miami Herald, el abogado señaló que la ley condal no específica los parámetros que determinan que un plan de salud "califica", y por ende no entiende que se afirme que la compañía incumple lo estipulado en cobertura sanitaria "cuando la ordenanza no incluye los estándares que debe reunir dicho plan".

La filial local 32BJ del sindicato SEIU, uno de los más grandes del país, señala que la cobertura de salud que ofrece la compañía consiste en un "plan de indemnización" y que fija pagos en efectivo para diferentes procedimientos médicos, como por ejemplo el desembolso de un máximo de 250 dólares por una visita a emergencias.

Muchos de los trabajadores presentes en la manifestación de hoy, en la que participaron miembros del sindicato y simpatizantes de los huelguistas, alegan que en muchas ocasiones no han podido atenderse porque su plan de salud ha sido rechazado en los centros médicos. El plan de salud se otorga a unos 350 trabajadores a tiempo parcial de la contratista, compañía que es objeto de investigación desde el pasado mes de abril por el Departamento de Aviación del Condado Miami-Dade, tras las más de 70 quejas interpuestas por empleados.

En la concentración de hoy participaron el senador de Florida Jose Javier Rodríguez y la legisladora Daisy Baez, de la Cámara de Representantes de Florida, entre otros. Portavoces del aeropuerto señalaron que las actividades en el aeródromo no se vieron afectadas por la huelga, que concluirá este viernes, y que se hallan además determinando que si la contratista cumple con los requerimientos de la ordenanza del Salario Digno. EFE