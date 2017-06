Trump acusa al exdirector del FBI de "cobarde"

Donald Trump intensificó este domingo sus esfuerzos por desacreditar al exdirector del FBI James Comey, al acusarlo de cobarde por haber filtrado a la prensa informaciones comprometedoras sobre sus reuniones privadas.

En esos encuentros, el presidente estadounidense habría pedido a Comey abandonar parte de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en la campaña electoral de 2016.

Trump acusó el viernes a Comey -a quien el presidente destituyó en forma intempestiva el 9 de mayo- de mentir en una audiencia el jueves en el Senado.

En esa comparecencia, Comey afirmó bajo juramento que el presidente le había pedido desistir de investigar a Michael Flynn, su asesor de seguridad nacional que debió renunciar, en la investigación sobre las posibles injerencias rusas.

Durante la audiencia, Comey reconoció haber filtrado a la prensa en mayo, a través de un amigo, un memorando sobre las conversaciones personales que había tenido con Trump.

"Creo que las filtraciones de James Comey serán mucho más relevantes de lo que nadie pensaba. ¿Totalmente ilegal? ¡Muy cobarde!", escribió Trump este domingo en un tuit, dejando la puerta abierta a varias interpretaciones.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junio de 2017