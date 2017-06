Trump alega su "completa reivindicación" tras el testimonio de Comey

El presidente Donald Trump reclamó este viernes en Twitter su "total y completa reivindicación" luego de que el exdirector del FBI James Comey dijera que el mandatario no estaba personalmente bajo investigación en el caso de la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del año pasado.

"Pese a tantas falsas declaraciones y mentiras, total y completa reivindicación...y WOW, Comey es un soplón!", escribió Trump en la red social. (Lea: Trump sabe cómo pelear)

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2017