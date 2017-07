Trump y Putin se estrechan la mano por primera vez en la cumbre del G20

El presidente ruso Vladmir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump se dieron por primera vez un apretón de manos este viernes en Hamburgo, donde está reunido el G20, antes de una reunión bilateral, anunció el Kremlin. (Lea: Hamburgo, en estado de sitio en la apertura de la cumbre del G20)

"Se estrecharon la mano y dijeron que se reunirían a parte y se verían pronto", dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, antes de una reunión bilateral en la ciudad alemana.

#Handshake between Trump and Putin at #G20Summit #G20 pic.twitter.com/yQKCa8siFS

— Thomas Mæland (@MlandThomas) 7 de julio de 2017