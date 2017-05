Venezolanos son juzgados en tribunales militares, ¿es legal?

redacción internacional

Las alarmas están disparadas: civiles venezolanos que han sido detenidos en las protestas están siendo juzgados por tribunales militares. "De acuerdo con la información que dio el Gobierno, ayer (lunes) hubo 780 personas detenidas en el estado Carabobo, de los 780 detenidos 200 estaban siendo procesados en el cuartel militar, y 40 de ellos fueron juzgados en juicios exprés", dijo el gobernador de Miranda (centro) y dirigente opositor, Henrique Capriles.

Ya Alfredo Romero, director de la organización de derechos humanos Foro Penal, que asesora a los detenidos, había alertado este hecho. "Hasta ahora han sido presentadas ante tribunales militares 75 personas. A 50 de ellas se les ordenó privativa de libertad", dijo a la AFP. Romero explicó que la "medida es ilegal, pues ningún civil puede ser juzgado por militares".

Los detenidos enfrentan cargos de instigación a la rebelión y vilipendio, aun cuando muchos fueron detenidos por robo, denunció el jurista de Foro Penal, Luis Betancourt. "Se les incorporan delitos que no tienen nada que ver con la acusación", sostuvo.

La fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, ha denunciado arrestos arbitrarios en el marco de las protestas opositoras iniciadas el 1 de abril, que han dejado 36 muertos y cientos de heridos y apresados. Según la oposición, la Fiscalía se niega a imputar a esas personas, por lo que el gobierno estaría recurriendo a cortes marciales.Maduro sostiene que las manifestaciones han derivado en "actos terroristas" para derrocarlo. Ver más en: (Militares, los que sostienen a Maduro en el poder)

Almagro critica

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó esta nueva medida del gobierno venezolano. En un video, Almagro dijo que el "régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura", en particular por someter civiles a tribunales castrenses.

"Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos", afirmó. El Secretario General de la OEA denunció que civiles de los estados de Zulia, Carabobo y Falcón "están privados de libertad y sometidos a la justicia militar", bajo una cadena de mando que comienza en el general Vladimir Padrino López, máximo responsable por la justicia militar.

"Esta cadena de mando no tiene derecho a perseguir, no tiene derecho a encarcelar, no tiene derecho a intimidar, a amedrentar y, en definitiva, a terminar de destruir a la hermana nación venezolana y a desestabilizar la región, escudándose en fantasiosas conspiraciones imaginarias y desatendiendo sus responsabilidades", enfatizó.

Para Almagro, "procesar civiles desde la justicia militar vulnera todos los principios básicos de democracia y Derechos Humanos".

"Ya lo dije en el pasado y hoy es más que oportuno reiterarlo: en Venezuela murió el estado de derecho", precisó.

Militares responden

Sin embargo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró a Efe que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley. "Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), o un bien de la FANB, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar", indicó el ministro venezolano consultado sobre estas denuncias.

"Todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos", remarcó el militar que precisó que tales sanciones están estipuladas en el Código Penal Militar.

Con la actuación contra el "centinela" el general en jefe, máximo rango de la Fuerza Armada venezolana, se refiere al militar en funciones de vigilancia y orden público.Explicó que aunque los procesos se inicien en tribunales militares, en el desarrollo de las causas se define la competencia de los órganos de justicia.

"Nosotros con el Ministerio Público siempre hemos trabajado de la mejor manera y al final se van dirimiendo la jurisdicciones en el camino, como corresponde", añadió.

Asimismo, aseguró Padrino, la Fiscalía Militar ha mantenido conversaciones con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sobre estos casos.