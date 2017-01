Cinco muertos y ocho heridos deja tiroteo en aeropuerto de EE.UU.

Cinco personas murieron y ocho resultaron heridas en un tiroteo este viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, 50 Km al norte de Miami en Florida, confirmó el alguacil.

"Cinco personas muertas; ocho heridos fueron llevados a un hospital de la zona", escribió la oficina del alguacil del condado de Broward en su cuenta en Twitter.

Poco antes, la institución había confirmado que había tenido lugar un tiroteo cerca del mediodía en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood y que el sospechoso ya estaba bajo custodia.

Por su parte el presidente Trump, se refirió al atentado y lo calificó de monstruoso, por medio de su cuenta Twitter:

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe!