¿Carlos Slim se lanza a la política?

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha especulado sobre la posibilidad de que otros millonarios sigan su ejemplo. Como el multimillonario mexicano Carlos Slim. En el caso de Slim, hasta ha habido quienes vean en el empresario a un posible candidato presidencial para el 2018. Slim ha dicho que no quiere ser presidente y reemplazar a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, este 27 de enero dio una rueda de prensa que ha generado, por lo menos, sospechas.

Durante la rueda de prensa, convocada por el mismo Slim, el multimillonario se refirió a la crisis entre México y Estados Unidos desatada por el presidente estadounidense, al asegurar que México pagará el muro que Trump pretende construir entre ambos países "sea como sea". Trump y Peña Nieto se iban a reunir este 31 de enero. Pero, el pasado 26 de enero, Trump dijo que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro, mejor que ni se reunieran.

En medio de esta tempestad, Slim salió a respaldar al gobierno mexicano pero, a su vez, aprovechó para hacerse algo de publicidad y hablar de las elecciones de 2018. Habló de una "unidad nacional" similar a la generada tras el sismo de 1985. Dijo que los mexicanos "debemos mantenernos unidos durante las negociaciones entre México y el Estados Unidos de Donald Trump".

"No cabe duda de que unidos somos más fuertes y que en estas negociaciones, donde a mí me da la impresión de que está más de nuestro lado que el de los otros, tengamos una posición de fuerza, sin enojarnos, pero sin entregarnos". Sostuvo, a su vez, que la mejor barda, el mejor muro, "el mejor freno de flujo migratorio son oportunidades de inversión y empleos en México".

"Hay que apoyar mucho a la pequeña y mediana empresa con poca regulación", sostuvo y dijo que Trump no es un "Terminator, es Negotiator". Aunque no quiso confirmar si va a ser candidato presidencial o no en 2018. Apenas dijo que su "vocación" es "de empresario". Pero su candidatura no es descartable. Y menos en unas elecciones que están abiertas debido a la crisis por la que atraviesan los partidos tradicionales, sobre todo el PRI, gracias a la mala gestión de Enrique Peña Nieto.

Quizás piense que si Trump, con una riqueza mucho menor a la suya y sin un medio como The New York Times entre sus activos, llegó a la Presidencia de los Estados Unidos, por qué él, uno de los hombres más ricos del mundo, no va a poder ser presidente de México.