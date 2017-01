La consejera de Trump acusada de plagio renuncia al cargo en la Casa Blanca

La comentarista conservadora elegida por Donald Trump para ser portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Monica Crowley, anunció este lunes su renuncia al cargo en la Casa Blanca, tras el descubrimiento de varios plagios en sus escritos.

"Tras una larga reflexión, he decidido quedarme en Nueva York para buscar otras oportunidades y no ocuparé ningún puesto en la nueva administración", afirmó Monica Crowley, escritora y comentarista de la cadena Fox News, en un comunicado aparecido en el Washington Times.

"Aprecio sinceramente haber sido invitada a formar parte del equipo del presidente electo Trump y seguiré apoyándole con entusiasmo, a él y a su agenda para la renovación estadounidense", declaró. El futuro consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, confirmó el anuncio: "Le deseamos lo mejor en su futuro", dijo.

Descrita como una "intelectual reconocida, con un doctorado en Relaciones Internacionales", Crowley había sido nombrada el pasado 15 de diciembre por el futuro presidente para el cargo de consejera de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional, un puesto clave en la Casa Blanca que la habría llevado a forjar el mensaje de la administración Trump sobre las cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional.

La polémica empezó el 7 de enero con el descubrimiento por la cadena CNN de decenas de extractos plagiados en el libro de Monica "What the (Bleep) Just Happened", publicado en 2012 por la editorial HarperCollins, que lo retiró de la venta veinte días más tarde.

El equipo de transición de Trump defendió en un primer momento a su consejera, denunciando "un ataque político destinado a desviar la atención de los verdaderos desafíos a los que este país tiene que hacer frente", sin confirmar ni desmentir las acusaciones de plagio.

Días después el sitio web Politico.com reveló otros ejemplos de plagios en su tesis doctoral, terminada en el año 2000 en la Universidad de Columbia (Nueva York) sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China.