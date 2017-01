“Construiremos el muro”: Trump prepara decretos sobre inmigración, fronteras y refugiados

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tomará sus primeras medidas sobre inmigración, seguridad fronteriza y refugiados este miércoles con la firma de varias órdenes ejecutivas, de acuerdo con medios locales. (Lea: Muro fronterizo y envíos de dinero desde EE. UU., inamovibles para Trump y Peña Nieto)

Estos medios, que citan a funcionarios bajo condición de anonimato, apuntan a que Trump podría suspender el programa de refugiados, prohibir la entrada de inmigrantes provenientes de países conflictivos y también dar los primeros pasos para la construcción del muro con México.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!