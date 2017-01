EE. UU. anuncia primeros ataques contra el terrorismo yihadista en la era Trump

El Pentágono anunció este viernes los primeros ataques de la Presidencia del republicano Donald Trump contra el terrorismo yihadista, entre ellos varias operaciones en Yemen que acabaron con cinco miembros de la red Al Qaeda. (Lea: Trump firma orden que impide a EE.UU. financiar ONG que apoyen el aborto)

El Departamento de Defensa confirmó que Estados Unidos realizó entre los días 20 y 22 de enero varios ataques con drones -aviones no tripulados- en Yemen, en los que fallecieron cinco miembros de Al Qaeda. No obstante, estos ataques no requirieron la autorización expresa del nuevo presidente ni de su flamante secretario de Defensa, James Mattis, confirmado el viernes. (Le puede interesar: Trump retira a EE. UU. del tratado de libre comercio Transpacífico (TPP))

Del mismo modo, la misión en Siria e Irak contra el Estados Islámico (EI) realizó 42 bombardeos ayer contra posiciones de ese grupo yihadista. La mayor parte de los ataques aéreos, 34, se efectuó en Siria, especialmente en el bastión del EI, Al Raqa, donde se atacaron convoyes, piezas de artillería, túneles y otras posiciones estratégicas para la defensa de la ciudad.

En Irak, la coalición internacional liderada por Estados Unidos realizó ocho ataques aéreos con bombarderos, cazas y drones, la mayoría de ellos en Mosul, que el Pentágono confía que pronto caiga de manos del EI.

Por el momento, las Fuerzas Armadas están manteniendo la estrategia y el ritmo marcado por el expresidente Barack Obama para acabar con los yihadistas del EI, que Trump ha prometido borrar del mapa de manera prioritaria, pero sin dar una hoja de ruta clara.