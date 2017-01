Las frases memorables del discurso de despedida de Obama

El primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, el hombre que llegó al poder en 2009 montado en una ola de optimismo y entusiasmo mundial, se despidió de los estadounidenses que lo apoyaron durante sus ocho años de mandato. En Chicago, donde comenzó esa revolución política que contagió a miles de personas, dijo adiós a dos administraciones difíciles, marcadas por la oposición terca de los republicanos, que bloquearon cada una de sus iniciativas.

Por eso Obama hizo un balance optimista de todo aquello que logró, a pesar de la oposición: Cuba, Obamacare, el matrimonio gay, el fin de dos guerras, el crecimiento de la economía y la reducción del desempleo. Pero el presidente no sólo habló de esos logros, le pidió a su país tener fe en el futuro, a partir del próximo 20 de enero, cuando dijo, "el mundo verá algo característico de nuestra democracia: el traspaso de poderes". Ese día será Donald Trump, el polémico candidato que sacudió al sistema político estadounidense, el que comience a regir los destinos del país.

Estas fueron algunas de las frases más célebres del discurso de Obama, uno de los mejores oradores de los últimos tiempos de Estados Unidos.

CAMBIO

"Michelle y yo nos hemos sentidos muy halagados por los buenos deseos que hemos recibido en las últimas semanas. Es mi oportunidad de dar las gracias, ya sea que nos hayamos visto en persona o no (...), mi conversación es con ustedes, con todos los estadounidenses. Eso es lo que me ha mantenido inspirado, cada día he aprendido de ustedes, me han hecho un mejor presidente y un mejor hombre".

DEMOCRACIA

"Sólo depende de nosotros que garanticemos que nuestro Gobierno nos ayude a responder a los desafíos a los que nos enfrentamos (...) Si no creamos oportunidades para todos, la desconexión y la división que han ralentizado nuestro progreso solo empeorará en los próximos años. Nuestra democracia no funcionará si todo el mundo no tiene las mismas oportunidades económicas".

RAZA

"Hay un desafío tan viejo como este país: el racismo. Si cada problema económico queda retratado como una pugna entre trabajadores blancos de clase media y minorías desfavorecidas, entonces trabajadores de todos los colores pelearán por migajas mientras los más ricos siguen aislándose en sus terrenos privados. Cito a Atticus Finch (De la Novela "Matar a un Ruiseñor": Nunca entiendes realmente a una persona hasta que no consideras la realidad que existe desde su punto de vista, hasta que no te metes debajo de su piel y caminas con ella".

TERRORISMO

"El miedo al cambio tiene como objetivo la unidad de EE.UU., desafiada primero por fanáticos violentos que dicen hablar por el Islam y más recientemente por autócratas con fortunas extranjeras que ven el libre mercado, las democracias libres y la sociedad civil como una amenaza a su poder". "Ese peligro es mayor para nuestra democracia que ninguna bomba o misil. Nuestro país no sufrió un gran ataque terrorista en su territorio durante los últimos ocho años".

POLÍTICA

"Para muchos de nosotros, nos sentimos más seguros si nos resguardamos en nuestra burbuja, rodeados de personas que son como nosotros y comparten las mismas ideas y nunca desafían nuestras afirmaciones. Pero eso es la política, una batalla de ideas".

CAMBIO CLIMÁTICO

"Reducimos por primera vez las misiones contaminantes en el país. Pero si Estados Unidos no toma más medidas, nuestros hijos no tendrán tiempo de debatir la existencia del cambio climático porque estarán demasiado ocupados peleando contra sus efectos".

RUSIA, CHINA

"Estemos alerta, pero no tengamos miedo, ISIS intentará matar a más inocentes. Pero rivales como China o Rusia no pueden igualar nuestra influencia en el mundo, a menos que renunciemos a nuestros valores y nos convirtamos en otro país gigante que se dedica a acosar a nuestros vecinos más pequeños".

FUTURO

"Mi fe en los valores estadounidenses se ha reafirmado durante estos ocho años gracias a los ejemplos de ciudadanos, víctimas de desastres nucleares, médicos, voluntarios y veteranos. La fe que yo deposité hace varios años, no muy lejos de aquí en el poder de ciudadanos comunes para provocar un cambio ha sido recompensada de maneras que yo no podía haber imaginado".

MICHELLE OBAMA

"Durante los últimos 25 años no solo has sido mi esposa y la madre de mis hijas sino también mi mejor amiga. Has hecho que la Casa Blanca pertenezca a todos y una nueva generación mira un horizonte más amplio porque te tiene como modelo a seguir. Me haces sentir orgulloso y a este país también".

JÓVENES

"A esta generación que viene, que cree en una América justa, inclusiva, saben que el constante cambio que es nuestra seña de identidad, que no es algo a lo que hay que temer sino que abrazar, y que deben estar dispuestos a llevar esta democracia hacia adelante. Pronto serán mayoría y por eso creo que el futuro está en buenas manos".

LA FE

"Les pido que crean en el cambio, no por mí, sino que crean en su capacidad de lograr el cambio, que mantengan esa fe basada en nuestros principios fundacionales, los de de los colonos, los inmigrantes, ese creo reafirmado en los que han llevado nuestra bandera a campos de batalla en todo el mundo y a la superficie de la luna. Sí, nosotros podemos. Lo hicimos".

El discurso de Chicago fue la última oportunidad que tuvo el presidente saliente para defender sus políticas antes de que irrumpa Donald Trump en la Casa Blanca, quien ha prometido sepultar sus principales logros, empezando por el Obamacare, el sistema de salud que permitió que millones de personan tuviera un seguro médico. Aunque no sabe cómo Trump dijo en una entrevista que lo primero que haría al llegar al poder sería desmontarlo. ¿Cómo? No sabe.