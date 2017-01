México declina pagar muro de Trump por "dignidad"

El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo este jueves en Washington que pagar el muro que quiere construir el presidente estadounidense, Donald Trump, en la frontera común es algo que su país no puede aceptar por "dignidad". (Lea: Trump quiere costear el muro con impuesto de 20% a productos de México)

"Hay temas que son inaceptables por dignidad, que no tienen que ver con las exportaciones o la economía, sino con el corazón y el orgullo de los mexicanos", afirmó el funcionario en una rueda de prensa en la Embajada de México en Washington.



"Así como ofrecemos respeto -prosiguió-, los mexicanos debemos respetarnos a nosotros mismos, nuestra historia y símbolos nacionales". Videgaray compareció ante los medios junto al secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, al término de su visita de dos días a Washington para preparar el encuentro -cancelado hoy- del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con su homólogo estadounidense previsto para la próxima semana.



El canciller aseguró que confía en reanudar las "reuniones de alto nivel" con el Gobierno de EE.UU. en "las próximas semanas" pese a la cancelación del encuentro de los presidentes y la "decepción" y "extrañeza" que les produjo que Trump anunciara la firma del decreto del muro en la víspera de su visita.



"Reiteramos la voluntad indeclinable del Gobierno de México de seguir en comunicación estrecha al más alto nivel con el Gobierno de Estados Unidos, vamos a seguir negociando y vamos a llegar a muy buenos acuerdos", afirmó. Trump sostiene que el muro lo debe pagar México, su propuesta electoral estrella, mientras que para el Gobierno de Peña Nieto esa es la línea roja que no traspasará de ningún modo.



El canciller reiteró también que México no pagará el muro bajo ninguna circunstancia y que hay cosas (como el muro) que no pueden ni serán negociables. "Reconocemos en Estados Unidos una nación soberana con pleno derecho a proteger sus fronteras conforme lo decida el pueblo y el Gobierno. No coincidimos en que el muro sea la mejor manera de proteger o generar una buena convivencia entre vecinos, pero pueden defender sus fronteras como mejor les parezca", indicó.

"Pero de ahí a pretender que sea el pueblo de México el que pague por un muro es pasar de una acción soberana a algo que es profundamente inaceptable", añadió el canciller. Videgaray dijo además que con un arancel a las importaciones de productos mexicanos, como el que hoy sugirió el Gobierno de Donald Trump (del 20%), lo que sucedería es que el muro fronterizo lo pagaran los consumidores estadounidenses.



"Un impuesto a las importaciones de Estados Unidos a productos mexicanos no es manera de hacer que México pague por el muro, sino el consumidor norteamericano, que pagaría más caros los aguacates, las lavadoras, las televisiones", afirmó el canciller.