El Mundo 15 Ene 2017 - 4:18 pm Presidente de Filipinas amenaza con decretar la ley marcial

“Todos los que están en las drogas, los mataré. No tengo paciencia. No tengo puntos medios. O me matan o los mato”, dijo Rodrigo Duterte cuando era candidato. Pese a los mensajes violentos y las amenazas, Duterte cuenta con una aceptación popular del 91%.

Por: AFP