Presidente de Palestina celebra el resultado de la Conferencia de París por su apoyo a los dos estados

A la conferencia de París asistieron más de 70 países y organizaciones internacionales, y de ella estuvieron ausentes sus dos protagonistas, Israel y Palestina, que no acudieron a la reunión. Sin embargo, el presidente de Palestina, Mahmud Abás, se felicitó por la conferencia "que tuvo por objetivo movilizar el apoyo internacional a la paz y preservar la solución de dos estados", dice un comunicado difundido a través de la agencia oficial Wafa. (Lea: ¿Servirá la cita de hoy en París para activar el diálogo israelo-palestino?)



Para el primer mandatario, la conferencia "hizo hincapié en la (reciente) resolución del Consejo de Seguridad 2334 (que condenó los asentamientos judíos), el derecho internacional y las resoluciones internacionales que dan legitimidad a la solución de dos estados sobre la base de las fronteras de 1967, incluida Jerusalén Oriental". En ese sentido, considera que el encuentro "reafirma los principios y las bases del derecho internacional", y constituye una muestra de "rechazo a cualquier tipo de dictados o la imposición de hechos sobre el terreno, incluida Jerusalén".



La conferencia, convocada por el presidente francés, Francois Hollande, se clausuró hoy con una declaración de los setenta países participantes en la que piden a israelíes y palestinos que retomen las negociaciones con el objetivo de alcanzar la solución de dos estados, a su juicio, la única salida viable al conflicto. El encuentro, al que asistieron los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, constató la degradación de la situación en el terreno y urgió a que busquen cauces para el diálogo.



Abás, que viajará a París próximamente para ser puesto al tanto por Hollande de los resultados del encuentro, aprovechó la oportunidad para pedir a todos los países que aún no reconocen el estado de Palestina de que lo hagan. Dicho estado ha sido reconocido hasta ahora por 138 países, aunque las principales potencias, entre ellas las occidentales, se han abstenido de hacerlo por considerar que puedan obstaculizar una solución negociada.



Abás también mostró su disposición a negociar con Israel, pero reiteró sus condiciones de que ello debe hacerse en base a las resoluciones internacionales -que exigen el fin de la colonización del territorio ocupado palestino- y en el marco de un mecanismo internacional y un calendario concreto. Igualmente, el secretario general de la OLP y negociador jefe palestino, Saeb Erekat, se felicitó por una conferencia que "subraya la necesidad de poner fin a la ocupación israelí que comenzó en 1967, según lo exigen el derecho internacional y las resoluciones internacionales, entre ellas la reciente 2334 del Consejo de Seguridad".



"Ha llegado el momento de dejar de tratar con Israel como si se tratase de un Estado que está por encima de la ley y hacerla responsable por sus violaciones sistemáticas del Derecho Internacional y los derechos de nuestro pueblo", agrega en un comunicado. Y se suma al llamamiento de Abás a los países que aún no han reconocido a Palestina, entre ellos Francia, para que lo hagan.