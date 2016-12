“Si me lanzo como presidente de Colombia gano con el 70% de los votos”: Nicolás Maduro

En su más reciente discurso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que si se llegara a lanzar a la presidencia de Colombia, ganaría con la mayoría de votos. (Lea: Oposición venezolana busca alternativas para revocar a Maduro)

“Pueblo colombiano amado, que me ama. ¿Se acuerdan que decían que yo era colombiano? Yo creo que si me lanzo a la Presidencia de Colombia, gano con el 70 u 80 por ciento (de los votos)”, dijo Maduro durante la alocución, la cual fue trasmitida por televisión en “El cierre del año de las Misiones Sociales”. (Lea: Subir el sueldo mínimo: la jugada de Maduro cuando está en aprietos)

En la intervención el Presidente reiteró la afirmación que hizo días atrás en donde dijo que en la frontera (Cúcuta) “lo aman” y que si se llegara a lanzar a la alcaldía de la capital de Norte de Santander, ganaría con el 100% de los votos.

“El pueblo de Cúcuta me ama, yo me lanzo a alcalde en Cúcuta y gano con el 100% de los votos, me lanzo a gobernador del Norte de Santander y gano con el 100% de los votos, claro no me puedo lanzar porque nací en Caracas y soy venezolanito”, concluyó el mandatario.