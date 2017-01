Toyota: otra casa automotriz en la mira de Donald Trump

En su cuenta de Twitter, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: “Toyota dijo que levantará una nueva planta en Baja (California), México, para construir carros Corolla para Estados Unidos. ¡De ningún modo! Construyan en Estados Unidos o paguen un gran arancel”. La advertencia viene días después de que Trump diera un ultimátum similar a General Motors y de que Ford cancelara la construcción de una de sus plantas en San Luis Potosí, México.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.