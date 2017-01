Trump promete un sistema de salud "para todos"

El presidente electo de EE.UU. Donald Trump quiere "seguridad (social) para todos", dijo al diario The Washington Post, algo nada insignificante en un país en el que millones de ciudadanos no están asegurados.

El republicano atacó en repetidas ocasiones la promulgación por el presidente Barack Obama de la ley de salud, la Affordable Care Act (ACA), e hizo campaña a favor de su derogación y reemplazo, aunque nunca dijo de qué manera.

Ahora, sin embargo, según anunció al diario, el magnate quiere "cobertura para todos", al tiempo que exige a las compañías farmacéuticas que negocien directamente con el gobierno los precios de Medicare y Medicaid, los planes gubernamentales para los ciudadanos mayores y los de bajos ingresos, respectivamente.

"Están protegidas políticamente. Pero ya no", dijo Trump refiriéndose a las grandes compañías farmacéuticas.

La Casa Blanca presentó la ACA, conocida como Obamacare, como un éxito, afirmando que más de 20 millones de estadounidenses pasaron a tener cobertura sanitaria gracias a la ley.

La ACA prohíbe a las compañías aseguradoras negar asistencia sanitaria a causa de condiciones pre-existentes, elimina los topes vitalicios en los seguros y permite a los hijos permanecer en los planes sanitarios de sus padres hasta los 26 años, tres medidas que fueron ampliamente populares en todo el país.

Los demócratas advirtieron que derogar esta ley implicaría dejar a millones de ciudadanos sin cobertura.

A pesar de que la nueva cúpula republicana en el Congreso ha empezado a moverse rápidamente para privar a la ACA de financiación, también ha subrayado que no quiere "dejar sin apoyo a nadie" que pudiera perder la cobertura si no hay un plan de remplazo que ofrecer.

Hay un debate entre los republicanos sobre cómo proceder sin tener listo un remplazo creíble.

Sin revelar mucho más que un compromiso de "números más bajos, menos deducibles", Trump dijo que se había alcanzado un acuerdo.

"Está bastante formulado, pendiente de los últimos retoques. Todavía no lo hemos puesto en claro, pero vamos a hacerlo pronto", dijo.

"Vamos a tener cobertura para todo el mundo", añadió. "Había una filosofía en algunos círculos de que, si no puedes pagar por ella, no puedes tenerla (la salud). Eso no va a pasar con nosotros".

La gente cubierta por la ley "puede esperar tener un buen seguro sanitario", señaló. "Será de una forma mucho más simple. Mucho menos cara y mucho mejor", sentenció.