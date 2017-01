Trump y su díscolo gabinete

Durante la campaña presidencial, varios de sus copartidarios se apartaron del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora son sus candidatos para hacer parte de su gabinete quienes se apartan de él. Varios de ellos se mostraron en desacuerdo con algunas de las propuestas del presidente electo, durante sus audiencias de confirmación, en el Senado de los Estados Unidos. Y, como para que no parezca que le están llevando la contraria, el presidente trinó que todos sus "designados lucen bien y hacen un gran trabajo" y que quiere que ellos "sean auténticos y expresen sus propios pensamientos" y no los suyos.

Pero no se trata de discrepancias minúsculas. Y, aunque puede que los designados no estén siendo del todo sinceros para evitar complicaciones en sus confirmaciones, varias de estas discrepancias son en temas clave, como la seguridad nacional. El candidato de Trump para fiscal general, Jeff Sessions, dijo estar dispuesto a decirle "No" a Trump "si se excede". Sessions, criticado por algunos por sus posiciones, al parecer racistas, dijo no apoyar 'el submarino', un tipo de tortura usada en el pasado por militares estadounidenses, para obtener información, y con la que Trump se ha mostrado de acuerdo.

De la misma forma rechazó la posibilidad de impedir la entrada de musulmanes a ese país. "No apoyo la idea de que se les niegue la entrada al país a los musulmanes como grupo religioso", dijo Sessions. Así mismo, se opuso a abrir una investigación en contra de la excandidata presidencial Hillary Clinton. "No debe permitirse que una disputa política se convierta en una disputa penal (…) Este país no castiga a sus enemigos políticos, este país se asegura de que nadie está por encima de la ley", sostuvo.

Otro que se apartó de Trump fue su candidato a la CIA, Mike Pompeo, quien, a diferencia suya, se mostró preocupado de que Rusia haya intervenido en las elecciones estadounidenses y dijo que el informe de inteligencia que se hizo al respecto, y que fue caricaturizado por Trump, es "sólido". "Rusia se ha reafirmado de forma agresiva, invadiendo y ocupando Ucrania, intimidando a Europa y haciendo prácticamente nada para ayudar en la destrucción del Estado Islámico", dijo Pompeo, quien, al igual que Sessions se mostró en contra de la práctica de 'el submarino'.

Muy mesurado, el candidato de Trump para secretario de Defensa, el general (r) James Mattis, también se apartó del presidente electo en cuanto a sus posiciones sobre Rusia. "En estos momentos, pienso que lo más importante es reconocer la realidad de lo que tenemos que administrar en el caso del señor Putin, y yo asumo que él está tratando de romper nuestra alianza del Atlántico Norte", en referencia a la OTAN, bloque que Mattis comandó entre 2007 y 2009 y que ha sido duramente criticada por Trump.

Mattis también se refirió al acuerdo nuclear con Irán, puesto en entredicho por Trump durante toda la campaña electoral. "Creo que es un acuerdo de control armamentístico imperfecto. No es un tratado de la amistad. Pero cuando América da su palabra, hemos de cumplir y trabajar con nuestros aliados". Los demócratas esperan que Mattis, respetado por ambos partidos, sea una suerte de contrapeso para Trump y sus impulsivas decisiones. Señalamientos similares a los de Pompeo, Sessions y Mattis fueron hechos por el candidato de Trump para el Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, y su candidato para secretario de Estado, Rex Tillerson.

En el caso de Tillerson, criticó a Rusia, aunque fue incapaz de criticar directamente al presidente ruso Vladimir Putin, al que conoce desde sus tiempos en ExxonMobil. Tillerson, a su vez, dijo estar de acuerdo con el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), a diferencia de Trump, que ha dicho que es un pésimo negocio para Estados Unidos.

Aunque, de nuevo, muchas de las discrepancias entre Trump y su gabinete no salieron a flote sino hasta que senadores de ambos partidos, que son finalmente quienes deciden si avalan a los candidatos presentados por Trump o no, les preguntaron al respecto. Por lo que, de nuevo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy temprano para sentir algo de alivio. Todavía faltan varios candidatos por ser escuchados por el Senado. Quizás aparezcan nuevas discrepancias que, como todo en la política, quizás se olviden luego.