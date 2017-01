Venezuela: oficialismo y oposición marcharán simultáneamente el 23 de enero

El oficialismo venezolano anunció este martes una marcha para el 23 de enero en Caracas, el mismo día en que la oposición tiene previsto movilizarse en varias regiones para exigir un anticipo de las elecciones presidenciales.

El diputado Diosdado Cabello, número dos del partido de gobierno, dijo que el próximo lunes -cuando se conmemora la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez- el chavismo trasladará al Panteón Nacional los restos de Fabricio Ojeda, dirigente de esa época, en un acto multitudinario.

"Fabricio Ojeda va a ser recordado como un héroe y mártir", afirmó el asambleísta en rueda de prensa, al señalar que el dirigente y periodista, quien fue asesinado en 1966, denunció entonces que quienes derrocaron a la dictadura que gobernó entre 1952 y 1958 formaban parte de "una oligarquía explotadora que buscó acomodo inmediato en el nuevo gobierno".

Tras afirmar que el actual Parlamento, de mayoría opositora, "jamás aprobaría" un homenaje a Ojeda, Cabello sostuvo que el acto del 23 de enero también será para defender la revolución. "Hemos hecho esfuerzos para que la oposición entienda que no nos vamos a dejar tumbar", sostuvo.

El dirigente Henrique Capriles anunció la semana pasada que el 23 de enero la oposición saldrá a las calles a exigir el adelanto de los comicios presidenciales, previstos para diciembre de 2018.

Esto, debido a que el Poder Electoral suspendió en octubre pasado el proceso para un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, y retrasó las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre de 2016.

"No hay ningún cronograma electoral y no se puede hablar de democracia si no hay voto. Ante ello, el próximo lunes nos movilizaremos en todo los rincones del país para exigir elecciones", dijo Capriles el lunes a periodistas