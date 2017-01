¿Y qué sigue después del Obamacare?

“El Obamacare ha sido catastrófico y confío en que el Congreso le ponga fin en los próximos días”. Así el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, puso en estado terminal uno de los principales logros de la presidencia de Barack Obama, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, quien le apostó todo su capital político a una impopular reforma de salud, que permitió la extensión de un seguro médico a cerca de 20 millones de estadounidenses que carecían de acceso al sistema sanitario.

Aunque el presidente defendió los beneficios de su plan en su discurso de despedida en Chicago, el pasado martes, lo cierto es que ese legado tiene los días contados. Obama les pidió a los legisladores demócratas firmeza contra los esfuerzos de Trump para derogar la reforma, pero el nuevo mandatario ya advirtió que usará acciones ejecutivas, de ser necesario, para acabar con ese “esperpento”. Fue más allá, amenazó a quienes "se opongan al cambio".

En una entrevista con el The New York Times, Trump advirtió a los demócratas sobre el riesgo de tratar de oponerse al cambio, especialmente a los senadores de algunos estados que tienen que optar a la reelección en 2018. "Yo gané algunos de esos estados con números que nadie había visto. Estará allí haciendo campaña (en contra de ellos)", señaló.

Al magnate, como a la mayoría de los republicanos, no les gustó nunca la Ley para la Protección de Pacientes y Cuidados de la Salud Asequibles (The Patient Protection and Affordable Care Act), más conocida como Obamacare, firmada por Obama el 23 de marzo de 2010 y declarada constitucional por el Tribunal Supremo en 2012. Aunque la ley le dio cobertura a 11 millones de personas que de otra manera no habrían tenido acceso a un plan de salud, según Trump, “los límites mínimos que no están cubiertos por el seguro médico son tan costosos para la gente que, después de pagar las cuotas del plan, se quedan sin dinero para pagar esos deducibles”.

Pero en las 906 páginas de la Ley, el panorama es mucho mejor que eso: el Obamacare ofrece beneficios, derechos y protección a los ciudadanos con respecto al cuidado de su salud; establece un Mercado de Seguros Médicos regulados y subsidiados; extiende el Medicaid (el antiguo sistema) a todos los adultos en muchos estados; mejora la cobertura para adultos mayores con graves incapacidades y extiende la cobertura de los empleadores a millones de trabajadores.

De acuerdo con la Oficina de Censos de EE.UU., el 16,3% de la población no contaba con un seguro médico por los altos costos de las pólizas y el desempleo. Sin embargo, alegan motivos económicos y fiscales para rechazar el programa. Según Ted Cruz, “muchos empleadores se abstienen de contratar más personas debido a los efectos desconocidos del ObamaCare”. Desde hace seis años los republicanos se unieron en bloque para lograr su derogación.

Hoy se frotan las manos con la llegada de la nueva administración. El vicepresidente, Mike Pence, Paul Ryan (líder del partido en la Cámara) y otros miembros del Old Gran Party están de acuerdo en acabarlo. De hecho luego de las dos cámaras del Congreso (Senado y Cámara de Representantes) aprobaron la resolución para comenzar a desmontar el entramado legal del Obamacare. Así varios comités del Congreso empezarán a trabajar en la legislación que desmantelará Obamacare.

De acuerdo con Paul Ryan, presidente republicano de la Cámara de Representantes, el Senado tiene hasta el 27 de enero para presentar los textos destinados a derogar la legislación. Algo, que según la prensa, no será tan fácil. Hay cinco puntos claves -Condiciones preexistentes, beneficios escenciales de la salud, límites en la edad del asegurado, prohibir establecer tarifas de acuerdo con el estado de salud, ser beneficiario hasta los 26 años- que no podrán ser derogados si el Senado no cuenta con 60 votos. Tienen solo 51.

Sin embargo, Trump ha dicho que quiere mantener dos de estos cinco puntos: el de las preexistencias y el de los 26 años. Pero, según NYT, no puede mantener solo estos dos, sin los otros tres. Ryan afirmó que ya está listo un plan que entrará a funcionar automáticamente cuando el Obamacare sea removido. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuál sería ese nuevo plan, que hasta ahora se mueve entre dos opciones: derogar la expansión del Medicaid y reemplazar los subsidios con créditos tributarios menos generosos.

Harold Pollack y Timothy S. Jost, profesores universitarios expertos en salud, en un artículo publicado por The New York Times se preguntaban, entre otras cosas, si se acaba el Obamacare, ¿cuántos millones de estadounidenses perderán cobertura? Explican que “la ley amplió la cobertura de Medicaid a alrededor de 12 millones de personas en 31 y proporcionó asistencia financiera a los estadounidenses de ingresos moderados para comprar seguros. Estas medidas han reducido el porcentaje de estadounidenses que no están asegurados a los niveles más bajos de la historia”.

Trump va a borrar a Obama, y su legado, será sólo simbólico. Quedará para la historia aquella fría noche de noviembre de 2008 cuando miles de personas celebraron su triunfo y creyeron como él que el cambio había llegado. La esperanza y las promesas no son un legado, tal como recordó la revista National Review. Y es que como dicen algunos analistas, quizás el mismo Trump sea el legado de Obama, un reflejo del descontento de esa clase media blanca que se sintió ignorada por el primer presidente negro de la historia.

Principales puntos del Obamacare

Prohíbe a las aseguradoras negar el seguro médico a las personas por condiciones preexistentes, como sobrepeso, edad, sexo o enfermedad.

Obliga a todos los estadunidenses, a partir del próximo año, a contratar un seguro médico, o de lo contrario serán multados.

El dinero que reciban las aseguradoras de los nuevos beneficiarios será destinado para asistencia médica a adultos mayores y personas enfermas.

Creó el Mercado de Seguros Médicos, que será administrado por los gobiernos locales y permitirá a los interesados consultar opciones de a cuerdo a su presupuesto e historial médico.

Quienes adquieran una póliza por medio del Mercado de Seguros Médicos podrían tener acceso a excepciones y deducciones fiscales.

Los críticos del plan —que les dio cobertura médica a millones de personas que eran rechazadas por las aseguradoras porque padecían enfermedades crónicas— aseguraban que el Obamacare era un sistema costoso.

Resulta que los beneficiarios del plan de salud de Obama presentaron más problemas de salud de lo que se pensaba y los estadounidenses jóvenes y sanos, que terminarían sosteniendo el sistema, optaron por los seguros más baratos. Eso llevó a que muchas aseguradoras, como Aetna, Humana y United Healthcare, registraran pérdidas millonarias y decidieran abandonar el programa.

De hecho, la muerte lenta del Obamacare se aceleró días antes de las elecciones presidenciales, cuando la Casa Blanca reconoció que las primas médicas iban a subir 25 % en 2017, más del triple de lo que aumentaron en 2016.

Aunque la administración Obama se apresuró a asegurar que los estadounidenses cuyo bolsillo se vería impactado de forma directa por este aumento eran relativamente pocos, “puesto que la mayoría de los inscritos en Obamacare se benefician de algún tipo de asistencia financiera”, ese día los republicanos encontraron toda la munición que les hizo falta durante años para colgarle la lápida a la política estrella del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.

The New York Times explicó que cualquier sistema de salud presenta un dilema: o mejoran el sistema o lo hacen más barato. Las dos simultáneamente no son opciones posibles.