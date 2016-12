Youtuber denuncia que fue expulsado de un vuelo por hablar en árabe

Adam Saleh, un popular youtuber estadounidense, denunció este miércoles que fue expulsado de un vuelo programado entre Londres y Nueva York después de que otros pasajeros se mostraran incómodos tras oirle hablar en árabe.

El joven, quien viajaba junto a un amigo, difundió en las redes sociales un video en el que puede verse a los dos siendo acompañados hacia la salida del avión por personal de la tripulación de la aerolínea Delta, en Londres, mientras protestan por la decisión y contra las personas que supuestamente se quejaron. Las imágenes han sido compartidas más de medio millón de veces a través de Twitter y han llevado a numerosos usuarios a protestar.

"Nos echaron de un vuelo de Delta porque hablé en árabe con mi madre por teléfono y con mi amigo Slim", señalaba Saleh en su mensaje. El actor neoyorquino, conocido por sus bromas en YouTube, donde tiene más de dos millones de seguidores, había publicado en el pasado videos diseñados para denunciar estereotipos contra los musulmanes.

En esta ocasión, según dijo a The New York Times desde Londres, todo lo ocurrido fue completamente real. Saleh aseguró que simplemente habló con su madre por teléfono antes de despegar y, tras la llamada, siguió conversando brevemente en árabe con su amigo, lo que llevó a una mujer a pedirles que hablaran en inglés. A la petición se sumaron otros pasajeros y la discusión terminó con el capitán pidiendo a los dos jóvenes que salieran del avión, siempre según su versión.

Delta, en un breve comunicado, confirmó que dos clientes fueron evacuados del vuelo después de que "un altercado en la cabina resultara en más de 20 pasajeros expresando su incomodidad". "Estamos llevando a cabo una revisión completa para entender lo sucedido. Nos estamos tomando las acusaciones de discriminación muy en serio, nuestra cultura requiere tratar a otros con respeto", señaló la empresa.

A través de Twitter, Saleh informó unas horas después del episodio que habían sido recolocados en un vuelo de otra aerolínea y estaban a punto de emprender ruta a Nueva York.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos