"Aceptación de cargos del exfiscal Luis Gustavo Moreno no es libre": Magistrado

Redacción Judicial

El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno Rivero le solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que declare la nulidad de todo el proceso que se adelanta en su contra. Esto con el fin de corregir todas las fallas que se presentaron en la diligencia judicial adelantada este viernes.

Moreno consideró que pese a que en su aceptación de cargos citó la existencia de presiones en contra de su esposa, su único interés es reconocer su responsabilidad y participación en los hechos materia de investigación. “Por vía de la nulidad se podría retraer la actuación con el fin de salvaguardar mis garantías procesales”.

“Es mi derecho aceptar cargos”, precisó el exfiscal anticorrupción al considerar que es necesario que se permitan solucionar las fallas. El abogado Fernando Bernate, quien defiende los intereses del procesado, aseguró que su cliente ha manifestado por todos los medios posibles la voluntad que tiene para aceptar cargos.

Frente a la petición el magistrado Francisco Pareja consideró no existen los méritos para avalar la nulidad del proceso puesto que no “existe un vicio en la actuación en el curso de la audiencia”. Hecho por el cual no se puede avalar las pretensiones del procesado y su abogado defensor.

Para el magistrado, en todas sus intervenciones el exfiscal Moreno ha dicho que ha sido víctima de infamias, amenazas y presiones para vincular procesalmente a su esposa en estos hechos. “Ha dicho que existió una presión para allanarse a cargos”, precisó Pareja en su extensa intervención.