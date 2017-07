Ante el Tribunal Superior de Bogotá

“Acepto cargos porque me han presionado”: exfiscal Moreno

Redacción Judicial

El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalia General, Luis Gustavo Moreno Rivero, aceptó su responsabilidad en los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada, los cuales fueron imputados por el ente investigador. Sin embargo, el exfiscal aseguró ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que esta aceptación se debe a las presiones que ha recibido su esposa, Carolina Rico González, en los últimos meses. (Lea: Magistrado no reconoció aceptación de cargos del exfiscal Luis Gustavo Moreno)

Para Moreno, los hechos narrados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia "no son así". Reconoce que efectivamente recibió 3.000 dólares del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Aclaró que fue el exmandatario departamental quien lo buscó en repetidas oportunidades junto a su "compinche" el abogado Leonard Pinila para recibir beneficios.

“Yo he manifestado que voy a aceptar cargos, lo he hecho públicamente incluso antes de no conocer los cargos, por una sencilla razón y quiero dejar constancia: la presión indebida que he sentido en contra de mi señora esposa. Hay un fiscal auxiliar de nombre Daniel que pavonea una orden de captura en contra de mi señora esposa”, precisó Moreno.

Para el exfiscal, “de los hechos que se me han narrado mi señora esposa no tiene parte ni ha sido relacionada con la formulación de imputación como lo ha evidenciado la Fiscalía. A pesar que pretendo aceptar el delito de concusión, nunca exigí dinero al señor Lyons, por el contrario, él lo ofreció a través de su compinche Leonardo Pinilla”.

“Es decir estamos en presencia de un cohecho y no de una concusión. Eso será puesto de presente ante la Corte Suprema de Justicia (…) Nunca me reuní en el mes de noviembre con ese señor (Lyons) quien de manera insistente y sistemática pretendió arrinconarme, incluso quiso hacer un debate en el Congreso, a través de su prima, pretendiendo que yo lo estaba persiguiendo por asuntos políticos”.

"Una verdad a medias no es verdad, y aquí no se está diciendo lo que realmente ocurrió. Yo no le exigí al señor Lyons dinero, él llevaba cuatro meses de manera sistmática intentando abordarme, presionándome y amenazándome (...) Yo cometí un delito, error, equivocación, pecado, llamelo como lo quieran llamar pero se ha satanizado toda mi vida", manifestó el exfiscal Moreno en su intervención vía teleconferencia desde la cárcel La Picota de Bogotá.

Consideró que si la Fiscalía quiere revisar todos los procesos en los que tuvo participación debe hacerlo. "Que aprovechen de paso mis enemigos, mis detractores, incluso dentro de la Fiscalía. Dicho esto quiero manifestar que acepto cargos no porque haya pedido si no porque me he sentido presionado sobre la amenaza que se ha hecho en contra de mi esposa".

Finalmente reconoció, "en un acto de gallardía" que recibió "no 10.000 dólares, el señor Pinilla dice que 7.000, yo sostengo que 3.000, eso es lo de menos, debo recibir toda la censura ética, moral y penal. Por eso envié una carta aceptando parcialmente las reuniones. A pesar que el delito de cohecho tiene una pena menor acepto las consecuencias por el delito de concusión".