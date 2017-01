Andrés Felipe Arias insiste en "persecución política" del Gobierno en su contra

En dos videos publicados en las últimas horas el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva asegura que el Gobierno de Juan Manuel Santos busca su extradición con un tratado que no está vigente entre Colombia y Estados Unidos. (Ver Video de Andrés Felipe Arias)

En las publicaciones Arias cita una entrevista dada en el año 2011 por Santos en la que asegura que no existe un tratado de extradición con los Estados Unidos. En esa oportunidad se refirió al caso del narcotraficante Walid Makled hacia Venezuela, pese a que también era requerido por una Corte de los EE.UU.

“Nosotros tenemos un tratado de extradición con Venezuela, no tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos, eso es algo que la gente no sabe”, precisa el presidente de Colombia en el fragmento del video difundido por Arias Leyva. (Ver Video de Andrés Felipe Arias con su esposa)

En el primero video de una duración de 1:14 segundos el exjefe de la cartera de Agricultura aparece en compañía de su esposa Catalina Serrano. Sin musitar palabra alguna Arias presenta ante una cámara estática una serie de carteles en los que aparecen noticias recientes de medios de comunicación de Colombia sobre las declaraciones de funcionarios de su Gobierno frente a su caso.

"Señor Presidente: ¿Qué Usted no ha movido un dedo en contra nuestra?", se pregunta el exministro mostrando uno de los carteles. Acto seguido su esposa pone otro cartel que dice: 'Señor Presidente: ¿Recueda a Walid Makled? Esto dijo Usted en esa ocasión': Yo estoy obligado a cumplir con la Constitución y con las leyes, voy a seguir por ese camino. Nosotros tenemos acuerdo de extradición con Venezuela no con Estados Unidos".

El exprecandidato presidencial por el Partido Conservador señala en otro cartel que el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño indicó en una rueda de prensa el 21 de noviembre que "en efecto" el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no está vigente. Pero, agrega, el 2 de diciembre pasado aseguró que la solicitud de extradición contra Arias se basa en un tratado ratificado entre los dos países el 14 de septiembre de 1974.

"Es decir ... Un Tratado sólo contra mí...", señala uno de los carteles que porta el exministro. En el otro video, que tiene una duración de 1:14 segundos, Arias Leyva asegura que: "Sr. Presidente. CREDIBILIDAD se escribe con C ... C de COHERENCIA. C de CONSISTENCIA". Acto seguido cita las declaraciones del presidente Santos en abril de 2011 y del ministro de Justicia en los últimos dos meses.

En los próximos días un juez de los Estados Unidos deberá resolver la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Colombia en contra del exministro. Por su parte, Arias –quien estuvo privado de su libertad dos meses en EE.UU- continúa el trámite para que se le otorgue el asilo político.

En septiembre de 2014 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. El alto tribunal lo encontró culpable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

Para la Corte Suprema el entonces ministro tuvo conocimiento preciso sobre las irregularidades que se presentaron en la entrega de millonarios subsidios agrícolas que terminaron en manos de grandes hacendados y empresarios de la costa caribe quienes no cumplían los compromisos para recibir los beneficios.

Esto, señala el fallo, lo hizo con el fin de garantizar la financiación de estos empresarios a su campaña a la Presidencia de la República. Días antes de conocer el fallo en su contra salió del país junto a su familia hacia los Estados Unidos argumentando que no contaba con las garantías procesales.