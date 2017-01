Así le habría pagado Odebrecht los sobornos al excongresista Otto Bula

La emisora Caracol Radio acaba de hacer públicos detalles reveladores sobre la forma cómo la empresa brasileña Odebrecht habría pagado sobornos en el país para quedarse con la licitación para construir la vía Ocaña – Gamarra de la Ruta del Sol. Dichos detalles se encuentran en las entrevistas que tuvieron los más altos directivos de la firma en Colombia ante autoridades colombianas y brasileñas.

Por una parte, se conoció la declaración de Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia desde enero de 2013, ante las autoridades brasileñas. Martorelli reveló en dicha entrevista que desde mediados del año 2012, cuando estaba en la presidencia de la empresa Luiz Antonio Bueno Junior, “la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- venía siendo presionada por comunidades y fuerzas políticas de los departamentos de Cesar y de Norte de Santander para desarrollar un proyecto de red vial de Cúcuta – Ruta del Sol – Puerto Fluviales”.

Esas presiones, dijo Martonelli, habrían sido ejercidas por Otto Bula y otros congresistas. El entonces presidente reveló a las autoridades brasileñas que “entre los días 13 y 14 de diciembre (de 2012) fui presentado al exsenador de la República Otto Bula que tiene una gran influencia en los medios políticos y sociales y actúa como lobista”. Precisamente por estas funciones, Bula fue capturado el pasado sábado 14 de enero y le imputaron cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

Bula habría seguido frecuentando a Martonelli “para verificar si había algún proyecto en el cual él podría influenciar”, pues, según señaló el alto directivo de Odebrecht, el senador le comentó que estaba moviéndose para que les aprobaran una serie de carreteras en el Caribe, y que estaba en medio de la “promoción del paquete de más de 30 carreteras que serían concesionadas por la ANI”. Bula le habría dicho al presidente de la constructora que él podía lograr “la construcción, la operación y el mantenimiento de ese tramo, sin la necesidad de que el proyecto fuera licitado”.

Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, ale habría dicho al director jurídico de la compañía, Yezid Arocha Alarcón, que Bula divulgaba su influencia en las comisiones Tercera, Cuarta y Sexta del Senado, las cuales, decía el ex senador, tenían la función de convocar al director de la ANI y algunos ministros a debates de control político. Supuestamente estas presiones habrían tenido efecto en incluso, algunos funcionarios de la ANI habrían pedido parar las presiones.

El valor de esta obra, que se consignó como una adición al contrato principal de la Ruta del Sol, fue de $1.2 billones. Según la declaración de Martonelli, habrían acordado que de triunfar en sus objetivos, Bula se quedaría con el 1% del valor total de las obras. Señaló que Bula usó “su relación política para influenciar de forma lícita a los agentes políticos de la ANI, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en un intento de obtener el otrosí” para Odebrecht.

Dichas presiones habrían surgido efecto, y la ANI, dijo Martonelli, le envió un oficio a la firma en el que detallaba la estructura del tramo Ocaña – Gamarra, que tendría 90 kilómetros. En julio de 2013 Odebrecht realizó los estudios de la obra, después de que lograran la firma del otrosí sobre el contrato principal, el de la Ruta del Sol.

Cabe aclarar que si bien la ANI ya había acordado construir la vía con la firma Odebrecht, las gestiones del senador Bula ayudaron a que el otrosí de la vía Ocaña – Gamarra tuviera unas condiciones favorables para la compañía. Se pidió, dijo Martonelli, “el incremento del 15% de las tarifas de los cinco peajes existentes; la creación de dos nuevos peajes; anticipación de las vigencias futuras de los años 2024 y 2025” y una garantía por parte del Estado para garantizarles un valor mínimo de recaudo de los peajes hasta el 2013.

Eleuberto Antonio Martorelli ya había salpicado a otros congresistas en este escándalo internacional. A la Fiscalía de Colombia, Martorelli le dijo que los congresistas Alejandro Chacón, Alfredo Cuello Baute y el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías se había reunido con Otto Bula. Los tres congresistas negaron cualquier relación con el escándalo.

Los sobornos se pagaron en empresas en el exterior

Caracol Radio también conoció la entrevista que tuvo Yezid Arocha Alarcón, director jurídico de Odebrecht, con los investigadores de la Unidad Anticorrupción en el bunker de la Fiscalía en Bogotá el 5 de diciembre del año pasado. En ella, Arocha Alarcón señala que conoció a Otto Bula en las visitas que el excongresista hacía a los directivos de la firma.

Dijo que los pagos al senador, que ascendieron a US$ 4,6 millones por su “lobby”, se hicieron con recursos no contabilizados a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht, tal como ocurrió en el caso del como ocurrió con el ex viceministro de transporte, Gabriel García Morales, quien ya aceptó cargos en este escándalo. “Por solicitud expresa de Otto Bula, los pagos fueron realizados en cuentas de empresas en el exterior por el indicadas”, le dijo Arocha a la Fiscalía.

El contrato para hacer los pagos se firmó el 5 de agosto de 2013. Las empresas que recibieron los pagos se llamaban CT ASIA HK LTD (un pago de US$487.945), TexFab International HK LTD (dos pagos por US$500.000), TexFab International HK LIMITED (un pago por US$500.000 y otro por US$499.674) y TexFab International HK (un pago por US$500.000 y otro por US$499.674). Estos pagos suman en total US$3.4 millones, por lo que el ente investigador le preguntó a Arocha sobre el resto del dinero.

La respuesta del ex director jurídico de Odebrecht en Colombia, fue que el presidente en el país, Eleuberto Antonio Martorelli “ha indicado que está en disposición de continuar buscando o haciendo buscar por la compañía en el sistema Drawsis (sistema interno de la empresa) el resto de los documentos”. Arocha dijo además que Bula firmó otros dos contratos con la empresa. Aportó las pruebas en 14 folios, señaló Caracol Radio.