Caso Fidupetrol: exmagistrado Mauricio González y Víctor Pacheco declararon como testigos

Redacción Judicial

Este miércoles, en el Juzgado 23 del Circuito de Bogotá, rindió testimonio el exmagistrado Mauricio González Cuervo y el abogado Víctor Pacheco sobre las actuaciones del exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, frente a los hechos que rodearon la entrega de $ 500 millones para que el alto tribunal seleccionara una tutela presentada por la fiduciaria Fidupetrol S.A.

El primero en hablar como testigo de la Fiscalía fue el exmagistrado González Cuervo, quien reconoció que se adelantó una reunión en un prestigioso restaurante ubicado en el norte de Bogotá en el que, según él, no recibió presiones para favorecer la tutela.

“Fue una mención circunstancial, muy fugaz y no sentí que se estuviera realizando ninguna insinuación del sentido del fallo, ni ninguna recomendación de favorecimiento a una de las partes del caso”, manifestó en audiencia el exmagistrado Cuervo.

Posteriormente, Víctor Pacheco, quien también fue citado por el organismo investigador, reconoció que el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt lo buscó para favorecer la acción popular.

“Él me comunicó que la tutela fue seleccionada, le correspondió a Mauricio González y, como a él no le gusta el dinero, me dijo que tenía como mecanismo contratar al doctor Escobar Gil y que se le diera algo a la señora Marcela Monrroy”, reveló Pacheco.

Durante el interrogatorio, el fiscal del caso y el abogado defensor de Escobar Gil, Jaime Granados, discutieron acaloradamente por el calificativo de ‘lobista’ que el representante de la Fiscalía hizo de su cliente.

“Fidupetrol, desde el principio del trámite de esta tutela, ubicó abogados debidamente bien relacionados con la Corte, lo cual comenzó con el doctor Pacheco”, dijo el fiscal, a lo que Granados respondió: “eso es especulativo, señoría”. El representante del ente investigador continuó: “para la época mencionada tenía vínculos con magistrados de altas cortes”.

Después de una larga objeción, el fiscal continuó: “de lobista a lobista se entendieron, su señoría”. “Eso es inaceptable, señoría, por favor”, reprochó Granados golpeando el escritorio durante la audiencia.

La Fiscalía asegura que tiene en su poder más de 2.300 documentos y certificaciones sustentadas por siete peritos e investigadores con el que buscará demostrar la responsabilidad de Escobar Gil en el delito de tráfico de influencias agravado. Según el ente investigador, Escobar se habría reunido con los exmagistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Mauricio González Cuervo para tratar el tema de la tutela.

Escobar Gil ha dicho que es inocente y ha manifestado que, pese a ser contratado para asesorar a Fidupetrol, nunca se refirió sobre el ofrecimiento de sumas de dinero para sobornar a magistrados ni mucho menos utilizó sus influencias para tal fin.