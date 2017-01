Caso InterBolsa: Aplazan audiencia de solicitud de libertad de Víctor Maldonado

En los próximos días se deberá fijar nuevamente la audiencia en la que se definirá la solicitud de libertad del empresario Víctor Maldonado procesado por las actividades ilegales que se habrían adelantado en el Fondo Premium de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A. que llevaron a que fuera intervenida por el Gobierno en el año 2013.

El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del empresario, aseguró que desconoce las razones por las cuales el centro de servicios no notificaron a todos los representantes de las víctimas acreditadas en el proceso penal. “Este es un error involuntario, prolonga la libertad de una persona que ya tiene su derecho adquirido”.

El jurista deberá presentar una nueva solicitud. Para Cancino en este caso se presenta un vencimiento de términos, es decir se superaron los términos exigidos por la ley desde la presentación del escrito de acusación (marzo de 2015) hasta el inicio formal del juicio. “En nuestras cuentas van más 500 días de los 240 que establece la ley”.

Explicó que en este caso el problema radica en que las víctimas no fueron notificadas, señalando que no importa si posteriormente quieren asistir o no a la audiencia. “Estos son errores administrativos involuntarios, pero que afectan directamente las garantías procesales de Víctor Maldonado”.



El abogado penalista manifestó tras el aplazamiento de la audiencia que el juez que tenga conocimiento de esta solicitud deberá pronunciarse única y exclusivamente sobre los tiempos que han pasado después de la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General.

En marzo están programada la audiencia preparatoria en contra de los implicados en el descalabro del Fondo Premium de InterBolsa. Maldonado, quien se encuentra en la cárcel La Picota desde noviembre de 2015 después de ser extraditado desde España, se ha declarado inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro.

El entonces fiscal General, Eduardo Montealegre aseguró que el empresario podría enfrentar una pena que está entre los 12 y 15 años de prisión. La defensa de Maldonado, por otra parte, está a la espera del informe de Medicina Legal sobre su estado de salud.

Según la investigación de la Fiscalía el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales.

"Los que recogen el dinero de los inversionistas no tienen derecho a apropiarse de ellos para defraudar a la colectividad como ocurrió en este caso", precisó en la audiencia de imputación de cargos la fiscal del caso. Para el ente investigador se presentó un detrimento patrimonial cercano a los 64 millones de dólares, en el cual se vieron afectados 1.028 inversionistas.