"Cerebro" del desfalco a los Juegos Nacionales de Ibagué insiste en pedir casa por cárcel

La defensa del exasesor del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri), Orlando Arciniegas, detenido en la cárcel La 40 de Pereira por la millonaria defraudación de los Juegos Deportivos Nacionales en Ibagué, pedirá por segunda vez que su sitio de reclusión sea una casa que compró en la capital Risaraldense. La defensa de Arciniegas, por segunda vez en menos de 15 días, lo solicitará al Juzgado Segundo Penal Municipal con función de garantías de Ibagué.

Un juzgado de control de garantías de Pereira ya había rechazado una la solicitud de libertad presentada por la defensa del exasesor de la Alcaldía de Ibagué en la víspera de Navidad de 2016. Arciniegas Lagos, quien fue capturado en junio pasado, ya aceptó su responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión y peculado por apropiación. La nueva audiencia fue convocada para el próximo 13 de enero en el Palacio de Justicia de Ibagué. (Lea:"Cerebro" del desfalco a los XX Juegos Nacionales de Ibagué seguirá en la cárcel)

El abogado del Imdri, Rodolfo Salas, cree que esta solicitud tampoco prosperará porque la solicitud fue hecha ante un juez que no es competente en su caso, como ocurrió justamente en Pereira el 23 de diciembre de 2016. El juez sostuvo que no era competente para resolver la solicitud presentada por la defensa de Orlando Arciniegas debido a que la petición fue radicada el 19 de diciembre, y dos días después, el 21, él aceptó seis delitos ante un Juez Penal Especializado de Ibagué, quien sería el encargado de aceptar o no la petición de casa por cárcel de la defensa de Arciniegas.

El mismo jurista del Imdri le explicó a medios regionales "que como Orlando Arciniegas ya aceptó seis delitos, ya no se puede retractar. Lo que viene ahora es la lectura del sentido del fallo condenatorio". Arciniegas es responsable por cobrar millonarias comisiones para beneficiar a los empresarios encargardos de realizar las obras de los Juegos Nacionales en Ibagué que se iban a celebrar en el año 2015 y tuvieron que ser cancelados al no haberse terminado las instalaciones deportivas.

La Fiscalía General aseguró en su momento que el entonces asesor fue el responsable del desfalco por $11 mil millones en el proceso precontractual y contractual de estudios y diseños en los escenarios deportivos, así como la estructuración del proceso de selección del contratista consultor. En octubre de 2016 reveló que por las irregularidades en la ejecución de los contratos de diseño y de obra de los Juegos se presentó un desfalco superior a los $62 mil millones. (Lea: Irregularidades en Juegos Nacionales ascienden a $66.000 millones)

