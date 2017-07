Colombiana de 31 años fue asesinada en Nueva York

Redacción Judicial

Este miércoles el cadáver de una colombiana apareció en el canal Red Hook, en Nueva York, según confirmó la Policía de la ciudad. Se trata de Jennifer Londoño, una joven pereirana de 31 años que vivía con su novio en Nueva Jersey.

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue vista por última vez el pasado 25 de junio en el bar Luna Lounge, en Englewood, el cual inauguró en 2016 con sus ahorros.

El principal sospechoso es su compañero sentimental, de 40 años de edad, a raíz de unos rastros de sangre que la Policía halló en la bañera del apartamento donde ambos residían.

Londoño fue encontrada desmembrada y decapitada, y sus partes del cuerpo repartidas en lugares distintos: el torso lo encontró una pareja que caminaba en el Canal de Red Hook de la costa de Brooklyn, y una de sus piernas fue hallada en San Barco 79º, en el Upper West Side.

A pesar de que los uniformados, en el marco de la investigación que se abrió, aún están identificando el cadáver con pruebas de ADN, la madre de la joven reconoció un tatuaje en el cuerpo de la víctima que dice “Lily” o “ LilyAnn”, el cual coincide con el que tenía Jennifer en honor a una tía difunta.

Cops Hope Sanskrit Tattoo Will Help Identify Body Of Dismembered Woman Found In Brooklyn https://t.co/b5IKFlOqwj pic.twitter.com/GXpACK8qZ9 — DiscoveryID (@DiscoveryID) 30 de junio de 2017

Familiares y allegados homenajearon a la mujer con flores y fotos en el bar donde trabajaba, al tiempo que exigían justicia en redes sociales con el hashtag #justiceforjennylondono.

I still have no words for this RIP #justiceforjennylondoño Una publicación compartida de Maria (@poto3185) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 7:18 PDT

Por su parte Marcela Toro, un amiga de Londoño, dijo a The New York Post que “ella era una persona cariñosa, dulce, que no tenía problemas con nadie y tenía un montón de amigos. Todo el mundo la quería, aún no entendemos por qué alguien le haría eso a ella”.