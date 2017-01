Consejo de Estado negó tutela que pedía repetir el plebiscito por la paz

El Consejo de Estado negó la acción de tutela que buscaba que se realizar las votaciones del plebiscito por la paz en varios municipios de la costa caribe en donde no se pudieron instalar las mesas de votación por el paso del Huracán Matthew el 2 de octubre de 2016.

El alto tribunal consideró que el accionante no se había visto directamente afectado por este fenómeno natural puesto que tiene inscrita su cédula de ciudadanía en el municipio de Paipa (Boyacá). Restando así que no se puede inferir una violación a sus derechos fundamentales y electorales.

En el debate jurídico se consideró que no existía un asidero jurídico frente a la petición principal puesto que las personas que viven en las zonas en las cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil no pudo instalar las mesas de votación no presentaron las acciones jurídicas correspondientes y pertinentes.

En la tutela se manifestaba que se incurrió en una vulneración a los derechos a la participación política y el voto puesto que por motivos de fuerza mayor no pudieron participar en la jornada electoral que buscaba saber la posición de los colombianos frente al acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc en el proceso adelantado en La Habana (Cuba).

Para el accionante el hecho que varios municipios no pudieran votar influyó notablemente en el resultado final, el cual por pequeño margen ganó la opción del NO. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo estudia otras acciones presentadas por el tema del plebiscito.