No existía ni personal, ni equipos para la ejecución de las obras en los tramos contratados

Contraloría condenó a Mauricio Galofre Amín, exdirectivo del Grupo Nule

Redacción Judicial

Siendo representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, suscribió un contrato con la Gobernación del Cesar por un valor de $4.760 millones. Sin embargo, se declaró la caducidad del contrato luego de que no se había ejecutado ninguna obra y, además, el exdirectivo del Grupo Nule gastó libremente los recursos según evidencian extractos bancarios.

Mauricio Galofre Amín, uno de los exdirectivos del Grupo Nule y quien estuvo involucrado en el ‘carrusel de la contratación’, fue hallado fiscalmente responsable por la suma de $1.467 millones dentro del proceso adelantado por un contrato de obra que pretendía la pavimentación de vías secundarias y terciarias en los municipios de Chiriguaná y San Martín, en el departamento del Cesar. Se trata de un contrato que suscribió la Gobernación de ese departamento con Amín, en su condición de representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, por un valor de $4.760 millones.

El contrato, firmado el 30 de diciembre de 2009 y que buscaba favorecer, con recursos de regalías, tramos viales del centro y sur del Cesar, contemplaba un plazo inicial de ejecución de 180 días y establecía el pago de un anticipo por la suma de $1.190 millones, correspondientes al 25% del valor del contrato. Ese anticipo fue pagado el 10 de marzo de 2010 a Mauricio Galofre Amín, en su condición de representante legal, para iniciar el 18 de mayo ese ese mismo año la ejecución de la obra.Sin embargo, la Gobernación del Cesar decidió declarar la caducidad administrativa del contrato en agosto de 2010.

Según la Gobernación, transcurridos tres meses desde la suscripción del acta de inicio, no se había ejecutado ninguna obra, lo que evidenció un atraso de las obras contratadas. Después de múltiples suspensiones y adiciones en tiempo al contrato, este se reinició el 15 de enero de 2011, pero en la supervisión realizada en febrero de 2011 se comprobó que no existía ni personal, ni equipos para la ejecución de las obras en los tramos contratados . “Al momento de la verificación por parte del supervisor, es decir, casi un año después de haberse pagado el anticipo del contrato, no se había efectuado ninguna de las actividades contratadas”, explica la Contraloría.

“(Mauricio) Galofre Amín, en su calidad de representante legal, fue quien tuvo bajo su responsabilidad la administración de los recursos públicos que le habían sido entregados en calidad de anticipo, para la ejecución de las obras contratadas, y su incumplimiento generó el desvío y pérdida de los recursos pagados”, agrega la entidad. De acuerdo con el proceso fiscal, el exdirectivo del Grupo Nule tuvo la absoluta disponibilidad de los recursos girados y los gastó libremente según lo evidencian los extractos bancarios expedidos por Bancolombia, sin que los recursos llegaran a las obras contratadas.

Igualmente, la Contraloría expresó que los recursos públicos entregados como anticipo al contratista, “no recibió contraprestación alguna, en razón a que el objeto contratado no fue ejecutado por el contratista, como tampoco fue devuelto el valor del anticipo, como consecuencia de la conducta desplegada a título de culpa grave por el señor Galofre Amín”.

Según la Contraloría, la Unión Temporal Sabaneta estaba conformada por 2 socios: Galofre Amín y otra empresa de construcción que la entidad no revela su nombre. Sin embargo, la Contraloría recibió en versión libre al representante legal de esa compañía y quien manifestó que “no había suscrito contrato alguno con esa entidad, (y) que la copia de la licitación presentada no eran su firma y que obviamente había sido falsificada”. El supuesto socio agregó que apreció que lo que se hizo fue una copia de su firma original.