“ELN no va a decidir quién es buen ciudadano en Chocó”: MinDefensa

Redacción Judicial

Al término de un consejo de seguridad debido a la situación de orden público que se presenta en el departamento del Chocó, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le hizo una fuerte advertencia a la guerrilla del ELN.

“Independientemente de quienes son (los secuestrados) o de su pasado judicial o no, no es el ELN el que va a decidir quién es buen ciudadano o no en Chocó. Y que queden notificados”, dijo Villegas al confirmar que en la zona se desplegó un fuerte operativo para presionar la liberación de los ocho jóvenes que permanecen en poder de la guerrilla.

Villegas anunció además un refuerzo de 500 militares que estarán apoyando las operaciones a cargo de la Séptima División del Ejército, además de los 6.300 soldados que ya están en el departamento.

Por su parte, la Armada Nacional trasladará seis nuevos botes, además de tres barcos para reforzar las operaciones militares en el río Atrato, el San Juan y el mar Pacífico.

“Hay distintas versiones de la comunidad sobre los antecedentes de los ocho secuestrados, pero eso no nos interesa. Ya en libertad, será la Fiscalía la que decida si ellos tenían o no antecedentes, por lo pronto sabemos que son personas de bien”.

La operación militar de presión en el corregimiento de Sesego, Nóvita, avanza con apoyo de un helicóptero arpía que estará en Chocó permanentemente adelantando labores de búsqueda de los secuestrados, siete hombres y una mujer plagiados este domingo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se habrían registrado hacia las 8:00 de la mañana, cuando presuntos guerrilleros del ELN llegaron al caserío y se llevaron a ocho pobladores.

El gobierno colombiano y el ELN, con unos 1.500 combatientes según cálculos oficiales, instalaron conversaciones de paz en Ecuador el 8 de febrero y terminaron el primer ciclo de pláticas el pasado 6 de abril. El segundo empezará el 16 de mayo, también en Quito.

Con estas negociaciones, el gobierno de Juan Manuel Santos busca la "paz completa" tras el histórico acuerdo alcanzado en noviembre con las Farc, principal y más antigua guerrilla del continente.

El grupo guerrillero se ha negado a dejar de secuestrar, pese a que el gobierno de Santos le exige abandonar esta práctica para facilitar el avance en las negociaciones de paz, que se desarrollan en medio de la confrontación.