‘Espero que Villegas no haya negociado con ilegales a escondidas’: alcalde de Medellín

Redacción Judicial

"Estoy poniendo la cara y con la frente en alto, aunque duele lo de Gustavo Villegas". En estos términos se refirió este miércoles –en diálogo con la emisora Blu Radio– el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la captura de quien fuera su secretario de Seguridad, investigado por supuestamente haberles dado información confidencial a miembros de la oficina de Envigado. (Lea: Gustavo Villegas, preso por supuestos nexos con Alias Pichi y Julio Perdomo)

De acuerdo con el mandatario municipal, quien dijo sentirse confiado de que su funcionario saldrá bien librado en la audiencia ante la justicia, tras la captura ahora espera que Villegas no haya negociado con delincuentes a sus espaldas. “Espero que no (haya negociado a escondidas) pero eso lo tiene que demostrar la Fiscalía y definirse en la audiencia. No sabemos si era que entregaba información a cambio de dinero o que tenía conversaciones”, manifestó Gutiérrez.

El alcalde expresó su dolor por los hechos que rodearon la captura de su secretario; sin embargo, se declaró respetuoso del trabajo de la Fiscalía y manifestó que está a la espera de “que todo se aclare”. Por el bien de la ciudad y del país, agregó Gutiérrez, su deseo es que todo resulte bien para Villegas.

“En lo personal estos temas duelen. Cómo no va a doler y lo único que quiero es que Gustavo salga bien librado en la audiencia, que pueda presentar su defensa y, por supuesto, siga avanzando para bien del país. Sin embargo, la instrucción es clara, combatir la ilegalidad”, indicó el mandatario, quien resaltó la ofensiva que ha lanzado contra la criminalidad para desarticular bandas delincuenciales.

"Nosotros les hemos dado duros golpes a las bandas delincuenciales en el departamento. Los cabecillas de las bandas delincuenciales no se han entregado, han sido capturados y han caído (…) Acá hemos molestado a mucha gente. Nosotros estamos dando la pelea contra las Bacrim", precisó el alcalde de Medellín, quien dijo estar dispuesto “a seguir arriesgando” su vida por la seguridad de la capital de Antioquia.

Datos preliminares dan cuenta de que, al parecer, Villegas les brindaba información confidencial a jefes de estructuras delincuenciales como Rodolfo Rojas, alias Pichi, y Julio Perdomo, para favorecer el proceso de sometimiento a la justicia de la Oficina de Envigado, banda criminal cuya existencia negaba el mismo Villegas. La directora seccional de la Fiscalía en Medellín confirmó que las pesquisas contra el secretario de seguridad se abrieron desde julio de 2016.

Sobre el nombramiento de Villegas al frente de la Secretaría de Seguridad, Gutiérrez argumentó que no se trató de una decisión política y, por el contrario, respondió a la trayectoria del ahora capturado. “Lo conozco, lo nombré yo, nadie ha intercedido por alguien, conozco a su familia, conozco a su hijo, a su exesposa, a sus hermanas. Quienes lo conocen en lo personal saben que es una persona incapaz de hacerle daño a alguien. Antes no hace sino ayudarle a todo el mundo si alguien tiene un problema. Solo espero que en la audiencia él pueda defenderse y responder todo esto”, manifestó.

A su turno, el exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial, Sergio Fajardo, confirmó –también en diálogo con Blu Radio– que Villegas trabajó en su administración y aseguró que nunca consideró “que estuviera en la corrupción”.

“Trabajó conmigo en la Alcaldía y con Alonso Salazar, que era secretario de Gobierno, en el proceso de reinserción de los grupos paramilitares que tuvieron los primeros desmovilizados en diciembre de 2003. Gustavo trabajó conmigo todos los cuatro años de la Alcaldía y alcanzó a ser secretario de Gobierno hasta 2007”, señaló Fajardo.