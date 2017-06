"Esto es una persecución": amigo de capturadas por atentado en el Andino

Redacción Judicial

La incertidumbre y la expectativa reinan a las afueras de los Juzgados de Paloquemao, en donde se realiza -a puerta cerrada- la audiencia contra las nueve personas señaladas por el atentado del Centro Comercial Andino, que el pasado sábado 17 de junio dejó un saldo de tres personas muertas.

Algunos de los que allí se encuentran son familiares y amigos de los detenidos, quienes aseguran que son inocentes y que se trata de un falso positivo.

En diálogo con el Espectador, Miguel Ángel Salas, abogado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y amigo cercano de Natalia Trujillo y Alejandra Méndez, dos de las implicadas, aseguró que lo que está sucediendo causa mucha alarma y deja un mensaje preocupante.

"A mi esta situación me tiene muy preocupado proque las conozco y sé la clase de personas de la que estamos hablando, y les están haciendo unos señalamientos bastante serios que en nada corresponden con quien ellas son. Me preocupa que se les señale de delitos que ellas, por quienes son, no los pudieron haber cometido. Y por qué digo eso, porque son mujeres integras que se han dedicado toda su vida a trabajar en la defensa de la vida y los derechos humanos. Un trabajo que ahora se ve empañado", sostuvo al explicar que conoce a Trujillo y a Méndez desde hace más de 8 años cuando comenzaros a estudiar juntos la carrera de derecho en la Universidad Nacional.

Salas explicó que a los tres les ha interesado siempre el trabajo comunitario y el voluntariado y que fueron esas afinidades las que los unieron: "Con Alejandra, por ejemplo, trabajamos juntos en un voluntariado con una fundación que se llama Colombia Crece que es para que los adultos mayores validen su bachillerato. Con Natalia hicimos trabajo de justicia comunitaria con comunidades indígenas y campesinas".

De acuerdo con el abogado el tema de fondo en este caso es que persiste una persecusión y que "el Gobierno y los organos de control e investigación en su afán de mostrar resultados se ensañan siempre con los mismos tipos de personas".

Y según Salas, hay casos para ejemplificarlo: "Hace un año cogieron a 13 estudiantes de universidades públicas para estarlos soltando a los dos meses y pidiendo disculpas porque había sido una investigación que se había hecho mal y que efectivamente se dieron cuenta que eran chivos expiatorios. Yo siento que en este caso, con Natalia y Alejandra, se está configurando una situación bastante similar por toda la forma en la que se ha dado la situación y por la forma en la que el Gobierno ha estado reaccionando, entonces yo siento que siguen buscando a los culpables dentro de la universidad pública y siguen arrestando estudiantes simplemente por pertenecer a una universidad pública. Eso claramente es una persecusión y una estigmatización".

Lo cierto es que mientras se conocen más detalles de las investigaciones y de los nexos de las personas capturadas con el atentado ocurrido en el centro comercial, por el momento solo se sabe que los nueve detenidos serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado.