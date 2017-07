Tras la orden de captura

Exauditora general, Laura Marulanda, se entregará a la Fiscalía

Redacción Judicial

La exauditora general de la República, Laura Marulanda Tobón se entregará en la mañana de este jueves ante la Fiscalía General con sede en Medellín. Fue denunciada por presuntamente haberse practicado una cirugía estética sin pagar un solo peso aprovechando que su hermano era el gerente del Hospital La María de la capital de Antioquia. (Ver: Capturan al contralor de Antioquia por irregularidades en cirugías plásticas)

"Se realizaron cirugías plásticas en dicho hospital sin cancelar los servicios de quirófano, anestesiólogo y medicamentos", precisó el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, el pasado miércoles al explicar las órdenes de captura emitida en contra del Contralor de Medellín, el gerente del Hospital y sus hermanas.

En entrevista con BluRadio, la exauditora aseguró que no incurrió en ningún delito puesto que no se aprovechó de los recursos del Estado y tampoco violó la ley. Marulanda explicó que pagó 12 millones de pesos por la cirugía: "6 millones de pesos al cirujano, dos millones y medio por la prótesis que compre en un lugar recomendado y el resto fue por la hospitalización".

"Nosotros solamente pagamos lo que el Hospital nos prestó (...) Era un médico autorizado, no es un médico ilegal, no es pirata. No existe ningún delito", aseguró Marulanda, quién señaló que se enteró de la orden de captura en su contra por los medios de comunicación.

Considera que no existe una cuenta por pagar en su caso puesto que junto a sus hermanas pagaron todo lo que le debían al Hospital. "Yo mido las consecuencias de mis actos cuando voy a hacer cosas ilegales, pero yo no estaba haciendo nada ilegal".

Para Marulanda no se puede hablar que recibió un precio especial, ni condiciones diferentes para practicarse la cirugía porque es hermana del Gerente. "Eso es lo que quiere mostrar la Fiscalía en su ánimo de mostrarle resultados al país y su programa 'Bolsillos de Cristal' para decir que son muy transparentes y poner gente en la picota pública.

"¿Por qué fui a ese Hospital? Porque primero, obvio, allá está mi hermano. Segundo porque el Hospital es de calidad, tiene buenos quirófanos (...) Yo me sometí un mes y medio a una lista de espera, y estoy pagando precios particulares. Yo a nadie bajé del quirófano", indicó.

En la entrevista radial la exauditora aseguró que no entiende cuál es la polémica y el cuestionamiento en su contra. Considera que los señalamientos en su contra los hace un concejal de Medellín que está buscando una aspiración política.

"Me quieren mostrar como una delincuente. Por eso me voy a ir a entregar porque yo respeto el ordenamiento jurídico y no hice absolutamente nada para tener que agachar la cabeza", manifestó Marulanda.