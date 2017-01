Exviceministro Gabriel García aceptó cargos por caso de corrupción de Odebrecht

Gabriel García Morales recibió un soborno de US $6,5 millones de dólares de parte del gigante de la construcción en Latinoamérica, Odebrecht, para que se asegurara de que esa empresa brasileña recibiría un millonario contrato de la Ruta del Sol -el proyecto vial más ambicioso de la presidencia de Álvaro Uribe-. Así lo acaba de sostener ante un juez, en el complejo judicial de Paloquemao, luego de que la Fiscalía le imputara al exviceministro de Transporte tres delitos: cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.

De esta forma García Morales aceptó la tesis de la Fiscalía, cuya investigación ha tenido el respaldo de las pesquisas que han realizado Estados Unidos, Brasil y Suiza: que García Morales abusó de su cargo como director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco, hoy conocido como la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI), para "amañar" la licitación del Sector 2 del proyecto. La Ruta del Sol es la iniciativa para conectar a Villeta (Cundinamarca) con la Troncal Caribe, y así reducir considerablemente las horas de viaje y los costos de transporte.

En diciembre de 2009, Inco le adjudicó el contrato a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (conformada por dos empresas del conglomerado Odebrecht y otras dos colombianas). Su competidor Vías del Sol Autopistas no fue admitido y la propuesta de la Unión Temporal Concesión RDS, del grupo Nule, fue rechazada. Así, con el camino limpio, Odebrecht y sus socios se hicieron al contrato, que inicialmente tenía un valor de unos $2 billones. Hoy se hizo claro que eso no hubiera podido ocurrir si el exviceministro García Morales no hubiera sido sobornado.

Sin embargo, García Morales no fue el único que recibió dádivas y eso estaba claro desde que Estados Unidos anunció que en Colombia se habían pagado, por lo menos, US $11 millones en sobornos entre 2009 y 2014. Por construir los 518 kilómetros que abarcan el Sector 2 de la Ruta del Sol, que van desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta San Roque (Cesar), Odebrecht y sus socios no han recibido $2 billones sino casi $5 billones, gracias a los contratos adicionales que han duplicado el valor del contrato. El fiscal Néstor Humberto Martínez ha advertido que la investigación continúa.

Este sábado fue detenido también por el caso Odebrecht Otto Bula, el excongresista liberal que reemplazó a Mario Uribe en su periodo 2006-2010, cuando este fue detenido por la parapolítica. Al final Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado, y Bula después desapareció del mapa político. Narcotraficantes como Juan Carlos El Tuso Sierra han declarado que Bula es un testaferro, aunque nada se ha probado todavía. La Fiscalía sostiene que Otto Bula fue contratado por Odebrecht en 2013 para recibir parte de un soborno de US $4,6 millones y asegurarle a la constructora más ingresos por contratos adicionales de la Ruta del Sol. Su imputación de cargos se realizará prontamente, entre hoy y mañana.