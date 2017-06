Injuria y calumnia

Fiscalía archivó denuncia de Álvaro Uribe contra el 'hacker' Sepúlveda

Redacción Judicial

El ente investigador determinó que con sus señalamientos en medios de comunicación el pirata informático no atentó contra el buen nombre ni la honra del senador del Centro Democrático.

La Fiscalía General archivó la denuncia presentada en enero de 2015 por el senador Álvaro Uribe Vélez en contra del 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda Ardila por los delitos de injuria y calumnia. El ente investigador consideró que con sus señalamientos en una entrevista con la Revista Semana, el pirara informático no vulneró el buen nombre ni la honra del congresista del Centro Democrático.

En la entrevista con dicho medio de comunicación, Sepúlveda Ardila aseguró que Uribe Vélez y el excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga tenían conocimiento claro y preciso sobre las actividades ilegales que estaba adelantando para recolectar información privilegiada y así montar una campaña de desprestigio en contra del candidato presidente Juan Manuel Santos.

El 'hacker' -quien fue condenado a 10 años de prisión por estas actividades ilegales- aseguró que Uribe incluso dio ordenes y suministró información para adelantar esta campaña de desprestigio. "(...) dar cumplimiento a la instrucción de no al proceso de paz. La vino liderando Uribe tiempo atrás con diferentes peones", "Uribe aceptó que él había recibido las cordenadas por el general Rey, no fue que inteceptaran al genera, no. El mismo expresidente lo aceptó".

El expresidente sostuvo por medio de su abogado, Jaime Granados Peña, que estos señalamientos eran falaces y afectaban su nombre y honra, hecho por el cual tomó acciones penales en contra del experto en informática. En la denunci aseguró que lo dicho por Sepúlveda en la entrevista con Semana, y ratificado en Noticias RCN pocos meses después, era totalmente falso.

Sin embargo, para la Fiscalía General nunca se pudo evidenciar un daño real al seandor, teniendo para esto en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de situaciones. "Para que una afirmación sea considerada como una imputación deshonrosa, es necesario que tenga la entidad para afectar el bien jurídico de la integridad moral, lo que supone exceder los límites contemplados para los derechos cobijados bajo la libertad de expresión".

En el anáisis del caso en cuestión, la Fiscalía General sostiene que el 'hacker' ya recibió una condena después de aceptar su responsabilidad en tres delitos relacionados con la obtención de información privilegiada sobre el proceso de paz y la campaña de desprestigio montada en las redes sociales en contra de dichas negociaciones y el candidato Juan Manuel Santos.

Igualmente, considera que en este caso no se pueden hablar de "imputaciones deshonrosas" por parte del 'hacker' en contra de Uribe. "Este despacho no encuenra como la afirmación realziada por Sepúlveda Ardila puede comprometer el patrimonio moral del querellante, cuando es evidente que en la misma no se le endilga conducta alguna, ni se realiza una valoración de su comportamiento".

"En este literal Sepúlveda Ardila presentó un hecho que no contiene información que pudiera afectar la reputación o la dignidad propia del Senador Uribe Vélez, pues en ellas no se realiza lenguaje desproporcionado ni se endilgan conductas deshonestas o reprochables que permitan que el conglomerado social despojen al querellado en un reconocimiento y dignidad", señala la decisión.

Para el ente investigador, tras analizarse cada una de las declaraciones citadas al 'hacker' Sepúlveda se encuentra que solamente fueron meras opiniones en contra del senador, quien sea dicho de paso es una reconocida figura pública, situación que ha provocado que se centren en él tanto críticas como comentarios honrado su trabajo.

"Este despacho concluye que las opiniones realizadas por el querellado, aun cuando no se caracterizan por su deferencia y galantería, no pueden considerarse de ninguna forma como lesivas de la dignidad humana del senador Álvaro Uribe Vélez. Son, a juicio de este despacho, opiniones negativas del denunciado, que debe soportar el querellante en situación a su calidad de "Personaje Público".

Finalmente sostiene que "Sepúlveda presentó un hecho que no contiene información que pudiera afectar la reputación o la dignidad propia del senador Uribe Vélez, pues en ellas no se utiliza lenguaje desproporcionado ni se endilgan conductas deshonestas o reprochables que permitan que el conglomerado social despoje al querellado de su reconocimiento y dignidad".