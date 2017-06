Se confirmó la medida de aseguramiento

Fiscalía llamó a juicio al “enfermero de las Farc”

Redacción Judicial

La Fiscalía General emitió resolución de acusación en contra de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como “el enfermero de las Farc” por cinco delitos. El ente investigador indica que existen pruebas suficientes para demostrar la participación y responsabilidad de Arboleda en la práctica de centenares de abortos, entre ellas a menores de edad, en diferentes frentes de las Farc.

El hombre de 41 años de edad, quien fue deportado desde España el pasado 9 de marzo, deberá responder en juicio por los delitos de aborto forzado, homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, tortura y concierto para delinquir. En la misma resolución se fija la necesidad de mantener la medida de aseguramiento por la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de fuga.

Para el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos existen pruebas suficientes, la mayoría de ellos testimonios directos de las víctimas de los abortos, en contra de Arboleda. Las mujeres reconocieron al hombre como la persona que llegaba a los campamentos y les realizaba las intervenciones sin que tuvieran su consentimiento. (Ver España extraditó a Colombia al 'Enfermero de las Farc')

En uno de los testimonios recolectados se detalla que “el enfermero” les manifestaba que no podían tener bebés mientras estuvieran en las filas de las Farc. Arboleda les habría realizado abortos a niñas menores de 14 años lo que aumenta la gravedad de su conducta. Para el ente investigador en este caso se presentó una práctica sistemática de acciones ilegales en contra de las mujeres que estaban en dicho grupo armado ilegal.

Su accionar se habría expandido y también fue “contactado” por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) para que realizara estas prácticas en sus respectivos frentes. Para sustentar esto existen testimonios de mujeres y niñas que hacían parte de estos grupos armados ilegales y reconocieron al hombre de ser el autor de estas acciones.

Los hechos materia de investigación se habrían presentado entre los años de 1998 y 2004 en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó. Para el ente investigador las acciones realizadas por ‘el enfermero’ son de lesa humanidad, hecho por el cual los procesos no prescriben. (Ver Relatos de violencia sexual en las Farc)

En repetidas oportunidades el comandante de las Farc, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ ha manifestado que Arboleda Buitrago hiciera parte o tuviera nexos con dicha estructura guerrillera. Para ‘Márquez’ no hay reportes de su vinculación o testimonios de jefes de Frentes que lo conocieran siquiera.

Esto es clave, puesto, según explicó en marzo la vicefiscal General, María Paulina Riveros, al no ser “reconocido como militante de algún grupo armado ilegal” no puede acceder a los beneficios jurídicos o pedir cupo en la Justicia Especial para la Paz ya que no cumple los requisitos exigidos, entre ellos, haber hecho parte de este tipo de organizaciones.

Actualmente Arboleda Buitrago se encuentra en un centro especial debido a los problemas de salud que presenta.