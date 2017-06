Palacio de Justicia

"Hallazgo de restos trae más preguntas que respuestas": Esposa de desaparecido del Palacio de Justicia

Para Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, el hallazgo de los restos de su marido 31 años después de la toma del Palacio de Justicia representan para su familia más dudas que certezas frente a lo que realmente les sucedió a los empleados de la cafetería en el desarrollo de operativo de recuperación de la edificación, por parte del Ejército Nacional.

Después de tres décadas de una larga búsqueda, les manifestaron que los restos de Héctor Fabio habían sido hallados en una tumba en Barranquilla, dónde se creía que estaba muerto el exmagistrado Andrade, quien falleció durante la toma del M-19.

“Siento que encontré los restos que he estado buscando durante 31 años. Estos restos no traen verdades, no nos van a hablar, no nos van decir que pasó. Hay muchas preguntas: ¿qué pasó? ¿por qué aparecieron allá? ¿por qué si el Estado sabía que hizo una entrega tan mala, por qué no fue a Barranquilla y lo buscó?”, aseguró Navarrete a su llegada al Instituto de Medicina Legal.

Considera que después de tres años, seis meses y 21 días de una desesperada búsqueda por encontrar la verdad, se levantan otros cuestionamientos de los que cree no va a obtener pronta respuesta.

"No sabemos si fueron implantados, o qué fue lo que pasó. Si los han metido. Más que tranquilidad son angustias", señaló.

Cree que los familiares del magistrado Andrade tendrán que enfrentar un duro y doloroso camino, puesto que durante décadas creyeron que la persona que se encontraba ahí enterrada era su padre.