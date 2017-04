La intervención del senador duró casi dos horas

La defensa del fiscal Martínez a las acusaciones de Robledo

Redacción Judicial

Néstor Humberto Martínez no asistió al Congreso para participar en el debate político para discutir la manera en que la Fiscalía ha tratado el caso de Odebrecht. Sin embargo, envió un documento de 30 páginas con su defensa.

Durante casi dos horas, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo presentó en la plenaria del Senado sus reparos al manejo que le ha dado la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, al caso de Odebrecht. Aunque el Fiscal estaba citado para participar, no asistió. Pero en un documento de 30 páginas, que le envió al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, Martínez explicó sus razones para no asistir y aclaró cada uno de los señalamientos que hizo el senador Robledo en su contra. (Lea aquí la carta completa)

En primer lugar, el fiscal Martínez aclara que no asiste al debate porque “es improcedente que los funcionarios judiciales intervengan en controversias de naturaleza estrictamente política, mucho más cuando giran alrededor de asuntos sometidos al conocimiento de la justicia”. (Vea: “¿Va a existir un pacto político para que nada de Odebrecht se sepa?: Jorge Robledo)

“Es francamente reprochable acudir a la justicia y promover al mismo tiempo querellas políticas, estratégicamente publicitada, que lo único que buscan es interferir sus decisiones”, señaló Martínez Neira en su carta, haciendo referencia al debate convocado por el senador Robledo.

Aunque no asistió al Congreso, en la carta anexó 30 páginas en las que detalló cada uno de los señalamientos hechos por Robledo. Según la cuenta del Fiscal, fueron 16. El primero de ellos, por ejemplo, afirma que el Fiscal se debe declarar impedido in genere para conocer las investigaciones sobre el caso Odebrecht así no tenga bajo su conocimiento las 18 líneas de investigación porque los fiscales delegados, quienes llevan los casos, son sus subordinados.

Martínez Neira dice que es una mentira. Primero porque de las 18 investigaciones solo la denuncia contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody ha llegado a su despacho. Además, expone el fiscal, ese tipo de impedimentos están prohibidos por la Corte Suprema de Justicia pues en una sentencia de 2016 aclaró que los impedimentos solo se pueden presentar cuando hay una relación con el funcionario que está a cargo del asunto.

Otro de los señalamientos que hizo Robledo fue el hecho de que el Fiscal Martínez ordenara abrir una investigación por la adjudicación del contrato para la navegabilidad del río Magdalena, pero 13 días después la cerró porque, dice el documento, “‘no había rastro de corrupción’ a pesar de las notorias irregularidades del crédito de $120 mil millones otorgado por el Banco Agrario a Odebrecht”. El Fiscal dice que es mentira.

“La Fiscalía adelanta dos investigaciones distintas por caso Navelena: la adjudicación del contrato del río Magdalena y el crédito otorgado por el Banco Agrario. Nunca se ha cerrado la investigación” dice la carta. Asimismo, el Fiscal alegó que no es cierto que no esté dándole el trámite inmediato a las recusaciones que se le han hecho.

De acuerdo con el documento que llegó al Senado, ya se han resuelto dos recusaciones y ambas están en consideración en la Corte Suprema de Justicia. Para sustentar su defensa, el Fiscal anexó también en la Carta que envió al Congreso las respuestas a los derechos de petición que envió a la Superintendencia de Sociedades, al Departamento Nacional de Planeación y una carta en la que el presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussan, explicó la relación de Martínez con la entidad.