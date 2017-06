Cafesalud tiene deudas por $1,2 billones

Las advertencias de la Procuraduría por la compra de Cafesalud

Redacción Judicial

La Procuraduría General calificó como “inadmisible” el hecho de que a poco menos de dos días de formalizarse el contrato de adquisición por parte de Prestasalud de la EPS Cafesalud, todavía no se conozcan temas esenciales de dicha compra. Considera que no existe claridad sobre los pasivos que asumirá el comprador, las partes que integrarán el consorcio, la firma y tiempos de pagos, el monto y la naturaleza de las acreencias que se compensan con el pago del precio convenido.

El Ministerio Público cuestionó las declaraciones del vocero de Prestasalud, Jorge Gómez Cusnir, quien aseveró que dicho grupo adquirió a Cafesalud pero no sus deudas, advirtiendo que las mismas no son objeto de revisión por parte de la Procuraduría General. En este sentido se manifiesta que las funciones de control y preventivas no van hasta la fase de la adjudicación del contrato sino que se extiende "al proceso de perfeccionamiento del negocio, de empalme, de prestación del servicio de salud por parte del adjudicatario, y asimismo, sobre el valor oportuno e íntegro pago del valor convenido".

Por esta situación se le solicitó formalmente al Gobierno y al Consorcio adjudicatario que antes de la formalización del contrato "que perfecciona la venta" se brinde claridad sobre los elementos escenciales que rodearon el negocio que se anunció el pasado 24 de mayo. Considera que se debe tener absoluta certeza sobre el oportuno e íntegro valor pago del valor conggenido, el proceso de empalme, las acciones de prestación del servicio de salud por parte del adjudicatario.

“Detrás de Cafesalud hay derechos de trabajadores y de acreedores legítimos, quienes han actuado de buena fe, sin contar con la posible afectación del flujo de recurso dentro del Sistema”, precisó la Procuraduría General. Se solicitará “las aclaraciones del caso para conocer los detalles y condiciones de la operación que debe ser absolutamente transparente en pro de la salud de aproximadamente 6 millones de colombianos”.